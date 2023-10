Le groupe Renaissance prône la certification d'identité sur les réseaux sociaux et la fin des VPN

Cependant, cette initiative n'est pas sans controverses. Des députés comme Eric Bothorel (Renaissance) ou Philippe Latombe (Mouvement Démocrate) jugent l'amendement "inefficace et dangereux". Par ailleurs, l'avocat Alexandre Archambault met en lumière les difficultés juridiques associées, notamment la nécessité d'une approbation de Bruxelles, surtout pour les plateformes opérant au sein de l'Union européenne. L'opposition à cet amendement met en exergue les défis persistants en matière de régulation des espaces numériques, équilibrant la sécurité des utilisateurs et les libertés individuelles. À noter que les VPN seraient interdits avec cette loi qui rappelle le régime chinois. Source

L'amendement vise à maintenir le pseudonymat tout en offrant la possibilité, en cas de requête des autorités, d'identifier l'internaute via un code spécifique relié à une base de données. L'objectif n'est pas de réduire l'espace numérique, mais de le rendre aussi sécurisé que l'espace physique en responsabilisant les utilisateurs. Jusqu'à présent, l'identification consécutive à une publication illégale se fait via l'adresse IP de l'internaute. Marie Guévenoux a déclaré ceci à Tech&Co pour justifier l'importance d'une telle mesure :

Que ce soit sur Facebook, Twitter (X) ou encore Instagram, n'importe quel utilisateur peut créer un compte avec une fausse identité ou en ne dévoilant pas son nom et prénom, mais juste un pseudo. Ce côté anonyme pourrait bientôt prendre fin, un amendement porté par le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale souhaite obliger les Français à faire certifier leur identité lorsqu'ils utilisent un réseau social.

