TikTok lance une fonctionnalité qui devrait exister sur tous les réseaux sociaux

Il vaut mieux tard que jamais… TikTok ajoute un nouveau bouton dans la section Paramètres qui offre la possibilité à ses utilisateurs de supprimer l'algorithme en place et d'en générer un nouveau.

Une bonne idée

TikTok vient d'annoncer le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité qui permet de réinitialiser l'algorithme mis en place par la plateforme sur votre compte. Autrement dit, en appuyant sur ce bouton dans la partie Paramètres de l'application, votre compte TikTok redevient un nouveau compte aux yeux de l'algorithme.



Cela signifie que toutes les suggestions de vidéos qui vous sont proposées dans la partie "Pour toi" n'existent plus et le système va à nouveau apprendre de vos habitudes pour faire de nouvelles propositions.



Attention, seul l'algorithme est réinitialisé. Tous les autres paramètres, dont les comptes que vous suivez, ne sont pas effacés. L'objectif ici, c'est uniquement de réapprendre à vous connaître pour faire de meilleures suggestions sans toucher au reste.

Une bonne nouvelle étant donné les nombreuses critiques rencontrées par le système du réseau social détenant plus de 1.7 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. La concurrence ferait d'ailleurs bien de s'en inspirer.

D'autres systèmes existent, mais celui-ci est le premier du genre et semble à première vue être le plus efficace sur le papier. TikTok sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur au vu de la menace qui plane sur sa tête de l'autre côté de l'atlantique. Pour rappel, Biden veut interdire l'application aux États-Unis si elle n'est pas rapidement vendue.

Télécharger l'app gratuite TikTok : Ça commence avec toi