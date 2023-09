France Identité est disponible sur l'App Store

Après une longue période de bêta sur invitation via TestFlight, l'application France Identité est enfin disponible sur l'App Store et le Play Store. L'un des souhaits du gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est de numériser dans notre smartphone la carte d'identité, ce qui permettra de simplifier un contrôle ou une vérification d'âge. L'application France Identité permet justement d'héberger votre carte d'identité en offrant plusieurs avantages.

France Identité est disponible

Dès aujourd'hui, vous pouvez télécharger l'application France Identité sur votre iPhone, l'application qui était en bêta sur invitation depuis un petit moment, pointe le bout de son nez sans avoir besoin de passer par TestFlight. Si vous n'avez pas encore utilisé cette application, elle offre plusieurs avantages :

Protection de votre identité sans divulguer toutes vos données

Remplacement de vos identifiants et mots de passe

Impossibilité d'usurper votre identité

Créez des justificatifs d'identité à usage unique pour remplacer les scans de votre carte d'identité

Authentification sur tous les services disponibles sur France Connect

Donner une procuration à un proche pour qu'il récupère un colis pour vous

Sur Twitter (X), le compte officiel de France Identité parle toujours d'une phase de bêta, autrement dit la disponibilité sur l'App Store aujourd'hui ne signifie pas que l'application est officiellement déployée et a atteint son statut "version officielle".

Si France Identité est proposée sur l'App Store et le Play Store, c'est essentiellement pour que les nouveaux utilisateurs remontent de potentiels bugs et problèmes lors de l'utilisation de l'app.



Pour le moment, l'application n'est pas encore totalement finalisée, les utilisateurs recevront prochainement d'autres fonctionnalités comme :

La dématérialisation du permis de conduire dans l'application

Pouvoir présenter son permis de conduire lors d‘un contrôle routier ou dans le cadre d’une location de véhicule directement depuis son smartphone.

Comment installer l'app France Identité

Attention, pour rejoindre la "bêta publique" de France Identité, il vous faut obligatoirement la nouvelle carte d'identité française (le format carte bancaire), être majeur et avoir un iPhone compatible NFC avec minimum iOS 16.



France Identité explique que tout n'est pas encore complètement fonctionnel sur iPhone, sur certains modèles récents, la lecture sans fil de la carte d'identité (NFC) nécessite parfois plusieurs tentatives. Toutefois, France Identité assure travailler avec Apple pour optimiser l'expérience utilisateur et que tout fonctionne dès le premier essaie.

Nouvelles fonctionnalités dans l’application :

👉 Expérimentation du compte certifié

👉 Conseils de sécurité pour la création du code personnel

👉 Amélioration de la gestion des erreurs

✅ Correction de bugs

Merci pour vos retours qui participent à améliorer France Identité — France Identité (@france_identite) September 7, 2023

Télécharger l'app gratuite France Identité