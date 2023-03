Le PDG de TikTok déclare : "ByteDance n'est pas un espion du gouvernement chinois"

La maison mère de TikTok (ByteDance) a depuis toujours été au cœur d'une polémique à propos d'une hypothétique relation avec le gouvernement chinois. TikTok a une force de frappe phénoménale dans le monde avec plusieurs centaines de millions d'utilisateurs au quotidien. Sans surprise, on retrouve une collecte massive de nos données personnelles et un tracking impressionnant de votre comportement sur l'application (ce que vous likez, ce que vous partagez...). Ce qui inquiète beaucoup de pays, c'est qu'officiellement, une entreprise chinoise n'a pas l'autorisation de dévoiler publiquement les données qui sont transmises au gouvernement de Xi Jinping en cas de demande.

TikTok n'est pas un espion

Le PDG de TikTok, Shou Chew, s'apprête à se présenter devant le Congrès des États-Unis dans le cadre de l'enquête sur les allégations d'espionnage de l'application populaire de divertissement. Cette audience est cruciale pour l'avenir de TikTok aux États-Unis, car le gouvernement de Joe Biden envisage d'interdire l'application, ce qui signifierait la fin immédiate de la distribution sur l'App Store et le Google Play Store américains.



Dans un article publié par le Comité de l'énergie et du commerce de la Chambre, Chew a réfuté les accusations d'espionnage en affirmant que ByteDance n'est pas un agent du gouvernement chinois ni d'aucun autre pays. Il a également déclaré que l'entreprise a pris des mesures strictes et efficaces pour répondre aux exigences des États-Unis en matière de protection de la vie privée des utilisateurs américains.

Chew a souligné que ByteDance n'a jamais collaboré avec le gouvernement chinois pour délivrer des informations personnelles sur les utilisateurs étrangers à la Chine. Il a par ailleurs rappelé que ByteDance est une entreprise fondée par des entrepreneurs chinois honnêtes et respectueux qui ont voulu révolutionner le divertissement sur nos smartphones.



Le PDG de TikTok a expliqué les efforts qu'a faits l'application de vidéos courtes pour répondre aux exigences des États-Unis :

Plus tôt ce mois-ci, nous avons commencé le processus de suppression des données historiques protégées des utilisateurs américains stockées dans des serveurs non Oracle ; nous nous attendons à ce que ce processus soit terminé plus tard cette année. Dans le cadre de cette structure, il n'y a aucun moyen pour le gouvernement chinois d'y accéder ou de le forcer à y accéder.

Lors de l'audience au Congrès, les législateurs américains discuteront avec Shou Chew pour aider à prendre une décision sur l'avenir de TikTok aux États-Unis. Le PDG de TikTok tentera de convaincre les membres du Congrès que ByteDance est une entreprise légitime qui respecte les lois et les règlements américains en matière de protection de la vie privée des utilisateurs.



