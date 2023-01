Instagram avoue qu'elle pousse trop les vidéos

Depuis un petit moment, Meta a clairement modifié l'orientation d'Instagram - initialement un réseau social pour les photographes - pour concurrencer les applications de vidéos courtes comme TikTok. Cependant, ce virage a fait de nombreux mécontents parmi les utilisateurs. Et après qu'Instagram a annulé certains changements qui le rendaient encore plus similaire à TikTok, le PDG d'Instagram Adam Mosseri vient d'admettre que la plateforme a poussé "trop de vidéos" à ses utilisateurs.

Instagram veut revenir à l'essentiel

Dans une Story qui a expiré et postée par Mosseri sur son profil Instagram personnel, le patron de la plateforme reconnaît qu'il y a "un certain nombre de photographes qui ont été contrariés" par la façon dont Instagram s'est concentré sur les vidéos. Mais toujours selon lui, "les photos feront toujours partie d'Instagram".



Dans la même publication, le patron a expliqué qu'Instagram s'est "trop concentré" sur la vidéo l'année dernière et que maintenant la plateforme va revenir à l'équilibre entre la quantité de photos et de vidéos montrées aux utilisateurs. Dans un exemple qu'il a donné, Instagram tiendra compte de la fréquence à laquelle une personne aime et commente les photos par rapport aux vidéos pour déterminer quel contenu apparaîtra en premier dans son fil d'actualité.



Voici l'explication complète :

Nous avons certainement un certain nombre de photographes qui ont été bouleversés. Je veux être clair : bien que nous nous penchions sur la vidéo, nous apprécions toujours les photos. Les photos feront toujours partie d'Instagram.



Je pense que nous nous sommes trop concentrés sur la vidéo en 2022 et que nous avons poussé le classement trop loin, montrant en fait trop de vidéos et pas assez de photos. Nous avons depuis équilibré, donc des choses comme la fréquence à laquelle quelqu'un aime les photos par rapport aux vidéos et la fréquence à laquelle quelqu'un commente les photos par rapport aux vidéos sont à peu près égales, ce qui est un bon signe que les choses sont équilibrées. Ainsi, s'il y a plus de vidéos sur Instagram au fil du temps, c'est parce que c'est ce qui favorise l'engagement général.



Mais les photos seront toujours une partie importante de ce que nous faisons. Et il y aura toujours des gens qui aiment et souhaitent trouver des photos sur Instagram et ailleurs. Et je veux m'assurer que nous sommes très clairs à ce sujet.

Mais ne croyez pas que la filiale de Meta va abandonner l'idée de concurrencer TikTok. En attendant, le réseau social se bat contre les spams et les robots qui ont fortement augmenté ces derniers temps :

Nous avons définitivement du spam et des bots sur Instagram. Nous faisons de notre mieux pour les réduire. Je suis particulièrement inquiet au sujet des commentaires en ce moment.

Que pensez-vous du tournant pris par Instagram ? La plateforme semble écouter ses utilisateurs et a notamment récemment supprimer l'onglet shopping de la barre principale.

