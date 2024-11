TikTok interdit les filtres de beauté pour les mineurs

1 com

TikTok a déclaré son intention d'interdire les filtres dits de "beauté" pour les utilisateurs de moins de 18 ans dans le monde entier, conformément aux réglementations à venir du Royaume-Uni et de l'UE. Cette mesure vise à répondre aux inquiétudes concernant l'impact négatif des normes esthétiques irréalistes sur l'estime de soi des jeunes.

Les méfaits des images irréalistes

Les recherches indiquent que les utilisateurs des réseaux sociaux comparent souvent sans le savoir leur apparence naturelle à des images manipulées numériquement, ce qui conduit à une perception négative d'eux-mêmes. La France a notamment lancé une nouvelle campagne pour alerter sur les dégâts de la pornographie sur la santé mentale des adolescents.

Une étude publiée par le docteur Jasmine Fardouly, spécialiste de l'image corporelle de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, a démontré les effets néfastes de l'exposition à des idéaux de beauté inaccessibles en ligne. Elle a déclaré :

Cela fait la promotion d'un idéal de beauté qui n'est pas atteignable pour vous, ni pour personne, en fait, parce que personne ne ressemble à ça. Les visages de tout le monde sont faits pour se ressembler exactement [ndlr : ceux modifiés par les filtres]. Le fait qu’il soit plus difficile de savoir qu’il s’agit d’un filtre peut potentiellement nuire à la promotion de ces idéaux.

La réponse de TikTok

Comme le rapporte The Guardian, TikTok va bientôt empêcher les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans d’utiliser des filtres comme « Bold Glamour », qui modifient les traits du visage d’une manière flagrante en tant réel sur les vidéos. Même un maquilleur d'Hollywood ne parviendrait pas à un tel résultat. Cette politique a été dévoilée lors d’un forum sur la sécurité au siège européen de TikTok à Dublin.

De plus, TikTok intensifie ses efforts pour faire respecter ses restrictions d’âge, prévoyant de mettre en œuvre de nouveaux systèmes d’apprentissage automatique pour mieux identifier et bloquer les utilisateurs de moins de 13 ans. Chloe Setter, responsable de la politique publique de TikTok pour la sécurité des enfants, a exprimé son optimisme, déclarant :

Nous espérons que cela nous donnera la capacité de détecter et de supprimer de plus en plus rapidement.

Bien que TikTok ait toujours officiellement interdit les utilisateurs de moins de 13 ans, la mis en application de la loi est loin d'être suffisante du côté du géant ByteDance.



Mais avec la pression règlementaire de l’UE et du Royaume-Uni, la maison-mère de TikTok n'a plus le choix, d'autant que les USA menacent toujours de bloquer la plateforme sur leur sol. Le concurrent d'Instagram et Snapchat ne peut pas se permettre de perdre de tels marchés.

