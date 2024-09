Apple Intelligence : Apple fait appel à l'actrice Bella Ramsey pour trois publicités

Les fonctionnalités IA d'Apple Intelligence vont bientôt devenir indispensable dans notre quotidien, si on ne s'en rend pas compte pour le moment, Apple de son côté le sait bien et nous le montre dans trois publicités distinctes. Dans ses vidéos, Apple met en avant des situations qui peuvent arriver à n'importe qui au quotidien. Les trois fonctionnalités IA mises en avant sont les films de mémoire personnalisés, le nouveau Siri ainsi que le résumé IA des mails.

Les premières publicités d'Apple Intelligence

Apple vient de mettre en ligne trois nouvelles vidéos sur YouTube pour promouvoir l'iPhone 16 Pro et sa technologie Apple Intelligence. C'est la première fois qu'Apple mentionne Apple Intelligence dans des publicités depuis son annonce qui a eu lieu lors de la WWDC 2024 en juin. Avec ces vidéos, l'entreprise commence à faire de cette technologie un argument de vente clé aux États-Unis pour ses nouveaux iPhone 16.



Les vidéos, d'une durée de moins d'une minute chacune, sont conçues pour être diffusées sur des chaînes de télévision du monde entier. Elles mettent en vedette l'actrice anglaise Bella Ramsey, récemment vue dans la première saison de la série à succès The Last of Us, disponible sur le service de streaming HBO Max. Les vidéos mettent en avant trois fonctionnalités phares d'Apple Intelligence dans l'application Photos, Mail et Siri.

Les fonctionnalités mises en avant :

Films de mémoire personnalisés (Vidéo #1)

La première vidéo présente une fonctionnalité de l'application Photos qui, bien que peu médiatisée jusqu'ici, s'avère très pratique. Apple Intelligence permet de créer des vidéos personnalisées à partir d'une simple description. Par exemple, si vous souhaitez un film retraçant l'anniversaire de votre meilleur ami, Apple Intelligence sélectionnera automatiquement les meilleures photos et vidéos en lien avec cet événement, tout en excluant celles mal prises ou de trop courte durée. La création est ordonnée de manière chronologique pour raconter au mieux votre histoire.

Résumé de l'e-mail (Vidéo #2)

Dans la deuxième vidéo, c'est l'application Mail qui est au coeur de la promotion avec une fonctionnalité de résumé d'e-mail. Dès qu'un long message est détecté, un bouton permet de générer un résumé rapide, accessible directement depuis la boîte de réception. L'idée est de faire gagner du temps aux utilisateurs en leur offrant un aperçu instantané du contenu, similaire à la fonction de résumé d'articles disponible sur certains navigateurs internet.

Siri plus personnel (Vidéo #3)

La troisième vidéo met en avant un Siri plus intelligent et personnel. Avec Apple Intelligence, Siri peut désormais mieux comprendre le contexte de l'utilisateur, agir à travers différentes applications, et interpréter plus finement le langage. Siri devient ainsi un assistant plus puissant et intuitif, capable de prendre en charge des tâches complexes en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur.

Disponibilité d'Apple Intelligence

Apple Intelligence sera accessible aux utilisateurs européens l'année prochaine, Apple a préféré décaler le lancement suite à des préoccupations sur le respect de la loi DMA. Aux États-Unis, les fonctionnalités IA d'Apple Intelligence arriveront sur iOS 18.1 dès octobre 2024.