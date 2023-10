Un client Apple conserve plus longtemps son iPhone que chez la concurrence

Depuis longtemps, l’iPhone est réputé pour sa durée de vie et sa longue compatibilité avec les dernières versions d’iOS. Cette politique volontaire d’Apple incite les consommateurs à conserver le plus longtemps possible leur iPhone. Une récente enquête montre que les utilisateurs de smartphones sous Android renouvellent plus fréquemment leur smartphone que les possesseurs d’iPhone !

Le renouvellement est plus long chez Apple

Aux États-Unis, la rivalité entre Apple et les fabricants de smartphones sous Android est une réalité quotidienne, se manifestant dans une parité presque parfaite entre la base installée d’iPhone et de smartphone Android. Cependant, une récente enquête a dévoilé une tendance intéressante : les détenteurs d’iPhone semblent entretenir une relation plus longue avec leurs appareils par rapport à leurs homologues chez Android. Cette fidélité est attribuée à plusieurs facteurs, tels que la qualité de fabrication supérieure des iPhone.



L’enquête a révélé un changement notable où les consommateurs, comparativement à la période de la pandémie de COVID-19, gardent leurs iPhones plus longtemps avant de les mettre à niveau, contrairement à l’époque où les mises à niveau étaient plus fréquentes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 61 % des acheteurs d’iPhone avaient conservé leur précédent appareil pendant deux ans ou plus, tandis que seulement 43 % des propriétaires de smartphones Android en faisaient autant. De plus, près d’un tiers des détenteurs d’iPhone (29 %) avaient gardé leur dernier appareil pendant trois ans ou plus, contre seulement 21 % chez les utilisateurs d’Android.

Autre observation intéressante, seulement 10 % des utilisateurs d’iPhone avaient conservé leur appareil précédent pendant un an ou moins, contre près d’un quart des détenteurs d’Android à 21 %. Les stéréotypes veulent souvent que les détenteurs d’iPhone soient plus aisés et plus alignés sur la technologie et le style, tandis que les utilisateurs d’Android seraient plus préoccupés par leur budget. Cependant, les données de l’enquête ne corroborent pas ces suppositions.



Un autre élément qui pourrait expliquer cette tendance est le rythme des mises à jour. L’iPhone bénéficie de mises à jour annuelles, ce qui incite les consommateurs à envisager un nouvel achat seulement une fois par an. En contraste, l’écosystème Android, avec des marques comme Samsung, Google et Motorola, lance plusieurs nouvelles versions chaque année, ce qui pourrait encourager un cycle de remplacement plus rapide.



Il est également plausible que la durabilité et la fiabilité des iPhone contribuent à un cycle de remplacement plus lent, fournissant ainsi une longue période d’expérience utilisateur satisfaisante. Ces éléments contribuent à créer un lien fort et durable entre les détenteurs d’iPhone et leurs appareils, un avantage non négligeable sur un marché ultra compétitif. L'iPhone 15 devrait donc être conservé plus longtemps qu'un Galaxy S23...



