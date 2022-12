Endling - Extinction Is Forever a une date de sortie sur mobile

Après l'annonce de son arrivée sur mobile, l'éditeur HandyGames vient d'annoncer que son jeu de survie d'une famille de renards, Endling - Extinction is Forever, arrivera en février 2023. Si vous n'en avez jamais entendu parler du jeu du studio Herobeat Studios, Endling vous fait découvrir le monde à travers les yeux d'un renard qui découvre la destruction causée par les humains. Dans des environnements en 3D à défilement latéral, vous chassez pour défendre vos petits, prenez des décisions, trouvez de nouvelles tanières, tout cela pour essayer de survivre.

Le portage mobile de Endling arrive bientôt

Comme vous pouvez le constater, Endling - Extinction is Forever propose une belle plastique, et les joueurs iOS et Android n'auront pas à attendre trop longtemps pour mettre la main dessus.



Regardez la bande-annonce de Endling - Extinction is Forever sur mobile avec du gameplay ci-dessous :

Déjà visible sur les stores, Endling - Extinction is Forever est en fait en précommande sur Google Play pour Android et sur l'App Store pour iOS. Le prix affiché est de 11,99 €, soit un tiers de ce qu'il coûte sur consoles et PC.



Voici le synopsis :

Une mère renard parviendra-t-elle à garder ses petits renardeaux en vie ? Découvrez un monde ravagé par l'homme à travers les yeux du dernier renard sur Terre dans cette aventure écologique. Découvrez la force destructrice de la race humaine, qui corrompt, pollue et exploite jour après jour les ressources les plus précieuses de l'environnement naturel. Explorez diverses zones en 3D à défilement latéral et défendez vos petites boules de poils, nourrissez-les, regardez-les grandir, remarquez leurs personnalités uniques et leurs peurs, et surtout, aidez-les à survivre. Utilisez le couvert de la nuit pour guider furtivement votre litière vers un endroit plus sûr. Passez la journée à vous reposer dans un abri improvisé et planifiez soigneusement votre prochain mouvement car il pourrait être le dernier pour vous et vos petits.

Qui connaissait Endling parmi vous ?

Télécharger le jeu Endling