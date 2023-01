Voici la grande mise à jour Railbound 2.0 qui arrive sur mobile et PC

L'énorme mise à jour 2.0 de Railbound pointe le bout de son nez. Avec elle, les joueurs auront droit à 30 nouveaux casse-têtes, une nouvelle mécanique de jeu, et plus encore.



Depuis son lancement, le titre de Afterburn Games, a toujours été soutenu à grand coup d'évolutions. La prochaine version de Railbound, la 2.0, sera publiée cette semaine sur les plateformes mobiles et PC, plus précisément le 3 février.

Railbound passe la seconde

Cette mise à jour ajoute plus de 30 nouvelles énigmes, la nouvelle mécanique des sémaphores ou encore une nouvelle région. Le mécanisme des sémaphores vous permet de décider quand et comment retarder les wagons pendant les énigmes, alors que la nouvelle région comprend notamment de nouvelles cartes postales et de la musique.



Regardez la bande-annonce de la mise à jour Railbound 2.0 ci-dessous :

Avec cette mise à jour, le jeu comptera plus de 200 niveaux. Si vous ne l'avez pas encore testé, c'est le moment. Pour mémoire, Railbound est un jeu de réflexion intelligent mettant en scène deux chiens partis à l’aventure autour du monde à bord d’un train.

Votre objectif est de relier et de façonner des chemins de fer à travers différents paysages pour aider tout le monde à rentrer à la maison. Un jeu que l'on peut rapprocher de Mini Metro et qui fait travailler les méninges. C'est un bon exercice par exemple pour apprendre à réfléchir, organiser et anticiper.



Voilà qui devrait plaire à un grand nombre de joueurs qui cherchent un défi accessible mais prenant.

La nouvelle version sera disponible sur Steam, itch.io, Google Play et l'App Store le 3 février dans le monde entier. Railbound 2.0 arrivera un peu plus tard sur Nintendo Switch.

Télécharger Railbound à 5,99 €