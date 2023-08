Grimvalor mis à jour avec le support du 120 Hz et la personnalisation des manettes

Grimvalor n'est pas mort ! L'un des meilleurs jeux d'action sur mobile se met enfin à jour pour apporter deux fonctionnalités très demandées. Celui qui figurait dans notre top 20 en 2018. Cinq ans plus tard, le jeu de Direlight n'a pas pris une ride, d'autant qu'il profite d'une nouveauté disponible sur les iPhone Pro récents.

Grimvalor passe à la vitesse supérieure sur iOS

• Ajout de la configuration des commandes de la manette de jeu dans le jeu. Vous pouvez maintenant lier les boutons de votre manette comme vous le souhaitez !

• Optimisé pour les nouveaux appareils et les versions d'iOS, y compris la prise en charge de 120 FPS sur les derniers appareils.

Si le dernier ajout important de la part des développeurs remonte à 2020 avec le mode New Game+, on ne peut pas dire que Direlight Studios a abandonné son titre phare. Avec la dernière mise à jour de Grimvalor, le studio ajoute la possibilité de réattribuer entièrement les boutons lors de l'utilisation d'une manette MFi. Mais aussi, et surtout, le jeu prend désormais en charge les écrans 120 Hz sur les appareils qui en sont équipés. Depuis 2018, le jeu était compatible avec l'écran 120 Hz (ProMotion) de l'iPad Pro, mais il a fallu attendre 2023 pour voir cette technologie intégrée à l'iPhone 13 Pro et à l'iPhone 14 Pro. Jouer en 120 images par seconde assure une expérience inégalée, encore plus sur ce type de jeu d'action. D'ailleurs, relisez notre dossier si vous cherchez des jeux compatibles 120 Hz.



Regardez le trailer vidéo publié lors du lancement :



Pour ceux qui n'y aurait jamais touché, Grimvalor est un action-RPG dantesque qui fait des merveilles sur iPhone et iPad. Graphismes, gameplay, ambiance, tout y est. Un parfait mélange entre Castlevania et Devil May Cry.

Télécharger Grimvalor à 6,99 €