Ne manquez pas la mise à jour 1.2.1 du Zelda-like "Afterplace" (+ avis)

L'excellent Afterplace a reçu la première mise à jour de l'année 2024, avec plusieurs correctifs mais surtout du contenu supplémentaire.



Afterplace, le jeu d'aventure en monde ouvert clairement inspiré du Zelda original sur Game Boy, a bénéficié d'un nombre étonnamment important de mises à jour depuis son lancement. La dernière en date avait apporté le support du 120 Hz suite à l'obtention d'un Apple Design Award. L'occasion de reparler d'un des meilleurs jeux du genre sur l'App Store.

Afterplace toujours plus abouti

Cette semaine, le développer Evan Kice a publié la version 1.2.1 qui contient plus d'une centaine de nouveaux dialogues, du nouveau contenu post-game, de nouvelles scènes, ainsi que divers correctifs et améliorations de l'interface utilisateur. La mise à jour est disponible dès maintenant sur iOS et Android.



Voici tous les changements :

Ajout de plus d'une centaine de nouveaux dialogues et scènes pour les interactions post-jeu et avec les partenaires.

Ajout de trois nouvelles scènes de tête d'épée

Ajout de deux nouvelles scènes de trolls de pont

Correction d'une barre occasionnelle d'un seul pixel sur le côté droit de l'écran

Correction des bulles de texte de l'interface utilisateur qui disparaissent lorsque l'écran se réoriente.

Correction de la façon dont Bun parle près de la maison par rapport à la clairière secrète

Ajout de l'ours du feu de camp à la fin du jeu

Ajout d'une nouvelle version secrète plus difficile du boss final

Ajout d'une scène de fin de jeu pour les fins non postgame

Ajout d'un contenu postgame pour une fin

Correction de plusieurs petits bugs de bulles de texte, de superposition et d'interface utilisateur.

Regardez la bande-annonce d'Afterplace ci-dessous :

Notre avis sur Afterplace

Si vous n'y avez pas encore joué et que vous aviez manqué notre test, Afterplace est un jeu d'aventure vu de haut, comparable à The Legend of Zelda. Pour se démarquer, Afterplace offre un vaste monde ouvert, sans indication particulière, vous permettant de vous déplacer et d'explorer le monde comme bon vous semble, y compris de dénicher les chemins cachés qui se trouvent dans toutes sortes de coins et recoins. Au fil de vos explorations, vous rencontrerez des personnages qui vous donneront des informations susceptibles de vous guider vers divers objectifs, mais il n'y a pas de carte du monde à laquelle se référer, pas de points de repère pour vous indiquer la bonne direction. Une sensation de liberté parfois déconcertante, mais magnifiquement réalisé en pixel-art.

N'ayez pas peur, car le développeur a pensé à tout avec une façon de vous guider de manière indirecte. C'est tellement subtil que vous ne vous en rendrez probablement pas compte, mais l'essentiel est qu'on progresse systématiquement. Impossible de s'ennuyer.



Mais ce n'est pas tout, Afterplace est rempli de charmants personnages et de dialogues humoristiques (en anglais) qui donnent tout simplement envie d'aller vers les autres. Et encore une fois, c'est l'histoire qui en profite.



Côté gameplay, les déplacements et les combats ont été intelligemment rationalisés pour une utilisation à une main sur l'écran tactile (+ manettes compatibles). Si les joutes sont simples, elles ne sont pas simplistes avec même des boss parfois très coriaces. Et que dire de la bande-son, elle qui assure une ambiance fantastique. On ne s'en lasse pas !

Télécharger Afterplace

Vous pouvez acheter Afterplace sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Un jeu premium à ne payer qu'une fois.

Télécharger Afterplace à 7,99 €