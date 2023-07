Le jeu Bugsnax passe de la PS5 à l'iPhone !

Après l'annonce, place à l'action, Young Horses vient de sortir son excellente version mobile du casse-tête Bugsnax qui passe ainsi de la PS5 (entre autres) à iOS. Si vous n'avez pas du tout suivi, Bugsnax consiste à jouer un peu et à poster des messages cryptiques à vos amis. Blague à part, c'est un plaisir de voir débarquer un nouveau titre de qualité sur iPhone et iPad.



Pour mémoire, Bugsnax a débuté sur les plateformes PS5, PS4 et PC avant d'arriver sur la Nintendo Switch et les plateformes Xbox.

Bugsnax arrive en mode "premium"

La version iOS de Bugsnax comprend la prise en charge des manettes, des commandes tactiles complètes, ainsi que le DLC inclus dès le départ dans son prix de base.

Attrapez de mystérieux en-cas vivants et faites-les manger à vos amis dans cette aventure sur une île étrange !



Bugsnax vous emmène sur l'île aux Zenkas, où rôdent de légendaires créatures mi-encas mi-insecte, les Bugsnax. Répondant à l'invitation d'Elizabert Mégafig, vous découvrez à votre arrivée que l'intrépide exploratrice a disparu. Son village est sens dessus dessous, et ses compagnons sont dispersés aux quatre coins de l'île, seuls... et affamés !



À vous de résoudre les mystères de l'île aux Zenkas ! Qu'est-il arrivé à Lizbert ? Que sont les Bugsnax au juste ? D'où ces créatures proviennent-elles ? Mais aussi, et surtout, pourquoi sont-elles aussi DÉLICIEUSES ?

Regardez la bande-annonce de Bugsnax ci-dessous :

Bugsnax est un jeu incroyablement étrange, dans le meilleur sens du terme. Il combine des graphismes cartoonesques, des énigmes, de l'horreur psychologique, un design sonore brillant et des personnages charmants pour créer une expérience mémorable.

Vous débarquez sur l'île de Snacktooth à la recherche d'Elizabert Megafig, qui a mystérieusement disparu. Tout en interagissant avec les habitants de l'île, vous tentez de percer les mystères qui se cachent derrière une multitude d'espèces de Bugsnax que vous devez capturer. La capture de ces créatures étranges implique la résolution de différents puzzles. Au fur et à mesure de votre progression, votre arsenal d'outils s'étoffe, vous permettant de mieux comprendre les comportements des différentes espèces et d'en apprendre davantage sur le monde qui vous entoure, rendant ainsi l'expérience immersive.

Si vous avez déjà joué à Bugsnax et que vous vous demandez ce qu'offre l'île de Bigsnax, sachez que c'est une excellente extension gratuite du jeu principal, mais vous devrez accomplir des quêtes secondaires pour y accéder. Ce nouvel endroit est vaste et magnifique, abritant de grandes espèces de Bugsnax qui ont leurs propres exigences de capture. De plus, cette zone apporte des ajouts intéressants à l'histoire, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à l'aventure.



Bugsnax est vendu au prix de 24,99 € sur PC et consoles, mais seulement 9,99 € sur mobile, c'est une super affaire !

Télécharger Bugsnax à 9,99 €