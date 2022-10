Lumy traque le soleil depuis les Live Activities

Conçue pour les photographes et ceux qui aiment suivre la course du soleil en général, Lumy est une application qui vous permet de connaître la position de l'étoile naine jaune depuis n'importe quel endroit du monde. Elle offre des informations sur le lever et le coucher du soleil, les premières et dernières lueurs, l'heure dorée, l'heure bleue, le lever et le coucher de la lune et bien plus encore.



Grâce à l'intégration de Live Activities et de Dynamic Island, les utilisateurs de Lumy peuvent suivre tout événement solaire, sans ouvrir l'application.

Lumy exploite déjà les activités en direct

Lumy est une application simple et à la fois merveilleuse destinée aux photographes et à tous ceux qui veulent suivre le soleil ou la lune. Que ce soit pour prendre les plus belles photos, commencer sa séance de Yoga au meilleur moment ou planifier certaines activités à l'aube ou au crépuscule, Lumy se charge de vous apporter toutes les informations de manière élégante et complète.

Avec la version 4.8, Lumy supporte les dernières nouveautés apportées par iOS 16.1 et watchOS 9.1. Voici ce que vous allez retrouver :

Activités en direct : Suivez tout événement solaire directement constamment sur l'écran verrouillé.

: Suivez tout événement solaire directement constamment sur l'écran verrouillé. Dynamic Island : Si vous démarrez une activité en direct et fermez l'app, vous pourrez désormais la suivre depuis la Dynamic Island, peu pour que vous ayez un iPhone 14 Pro / Pro Max.

: Si vous démarrez une activité en direct et fermez l'app, vous pourrez désormais la suivre depuis la Dynamic Island, peu pour que vous ayez un iPhone 14 Pro / Pro Max. Plusieurs améliorations de l'interface utilisateur et de l'ergonomie.

Améliorations de la stabilité et de la qualité.

Une excellente mise à jour qui permet d'exploiter encore un peu plus le nouvel iPhone et le tout dernier système d'exploitation mobile d'Apple. Qui connaissait déjà Lumy ?

Télécharger Lumy à 7,99 €