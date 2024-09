Austin Mann, un populaire photographe de voyage a testé l’iPhone 16 Pro

Depuis son annonce, l’iPhone 16 Pro est constamment présenté comme offrant les meilleures photos et les vidéos les plus impressionnantes — un argument largement porté par Apple.​​ Cependant, qu’est ce que cela donne quand on confie l’iPhone 16 Pro à un photographe de voyage ? Un avis d’un professionnel peut aussi être intéressant à moins de 24 heures avant le début de la commercialisation !

L’iPhone 16 Pro peut-il remplacer un appareil photo professionnel pour un voyage ?

Le célèbre photographe de voyage, Austin Mann, a récemment testé le tout nouvel iPhone 16 Pro, un modèle qui sortira demain en France et dans de nombreux pays à travers le monde. Pour mettre cet appareil à l’épreuve, Mann a choisi un lieu époustouflant : le Kenya, avec ses paysages grandioses et sa lumière exceptionnelle, idéal pour pousser les fonctionnalités de l’iPhone 16 Pro dans leurs retranchements.



Mann a examiné plusieurs caractéristiques phares de l’iPhone 16 Pro. L’une des avancées les plus marquantes est l’amélioration du capteur ultra-large de 48 mégapixels, qui, selon lui, offre des résultats “époustouflants”. Que ce soit pour capturer des paysages panoramiques ou des sujets en mouvement rapide, le capteur a permis à Mann de saisir des détails d’une netteté incroyable.

Au total, plus de 10 000 photos ont été prises durant ses tests, ainsi que 3 To de vidéos ProRes, toutes capturées grâce au bouton Camera Control qui, selon le photographe, permet de “simplifier et accélérer l’accès et la capture des photos”. Comme d’autres avis, le photographe semble penser que le bouton Camera Control est sympathique, pratique, mais pas indispensable.

Enregistrement audio et vidéo

Les nouvelles fonctionnalités d’enregistrement audio n’ont pas manqué d’impressionner non plus. Austin Mann a apprécié la possibilité de filmer en ProRes Log à haute fréquence d’images, directement sur un SSD via la connexion USB-C, une innovation intéressante pour ceux qui travaillent sur des productions de haute qualité. Il a indiqué que la transition de Lightning à USB-C est une amélioration majeure, rendant non seulement le transfert des fichiers plus rapide, mais aussi la compatibilité avec une gamme d’accessoires plus large. Finalement, l’USB-C facilite la vie dans de nombreux domaines…

Styles photographiques et personnalisation

L’un des aspects qui a particulièrement séduit Mann est l’introduction des styles photographiques, une fonctionnalité qui permet de personnaliser les images directement depuis l’appareil, ce qui offre à l’utilisateur plus de contrôle créatif sur l’apparence finale de ses photos. Ce niveau de personnalisation est essentiel pour les photographes qui souhaitent imposer leur propre signature visuelle sans avoir à passer par des logiciels de retouche complexes.

Des améliorations continues pour les professionnels

Enfin, Mann a salué l’engagement d’Apple à fournir des outils toujours plus performants pour les professionnels de l’image : charge plus rapide, nouvelles options d’accessoires… qui ne cesse de se perfectionner avec chaque génération d’iPhone.

“L’équipe d’Apple a fait des progrès constants sur l’expérience de la caméra”

Avec l’iPhone 16 Pro, Apple semble bien parti pour perfectionner une fois de plus la photographie sur mobile, Apple offre aux photographes comme Austin Mann des outils puissants pour capturer le monde avec précision et créativité.



Vous trouverez ci-dessous la vidéo de l’expédition d’Austin Mann au Kenya.