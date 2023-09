Les complications météo sont capricieuses sur watchOS 10

Un bug dans watchOS 10 cause des désagréments aux utilisateurs de l'Apple Watch lorsqu'ils tentent de consulter la météo. Ce problème affecte principalement les cadrans configurés pour afficher les données météorologiques provenant de l'application native. Au lieu d'afficher les informations attendues, ces complications restent vides, sans aucune donnée. Si les utilisateurs tapent sur la complication, l'application Météo s'ouvre et les données s'affichent correctement.

watchOS 10 fait la pluie et le beau temps

Ce problème a affecté certains utilisateurs depuis des années, tandis que d'autres n'y ont eu droit après la mise à jour vers watchOS 10 finale. Il est présent à la fois sur watchOS 10.0 et la version corrective 10.0.1, quelque soit le modèle comme l'Apple Watch Ultra 2 et l'Apple Watch 9.

Alors qu'une prochaine mise à jour logicielle devrait résoudre ce problème, les utilisateurs ont découvert une solution temporaire : basculer entre le format horaire de 12 heures et celui de 24 heures. Pour ce faire, les utilisateurs doivent se rendre dans le paramètre Horloge de l'application Watch sur leur iPhone, où ils peuvent choisir entre les formats 24 heures et 12 heures. Le fait de basculer l'interrupteur, d'attendre quelques secondes, puis de le remettre dans sa position initiale semble faire réapparaître les données météorologiques sur l'Apple Watch.



Comme expliqué un peu plus haut, ce bug n'est pas nouveau et revient, tel un marronnier, chaque année. Mais il semble plus prégnant depuis la mise à jour vers watchOS 10. Le problème a également attiré l'attention sur le site d'assistance d'Apple, ce qui met encore plus en évidence sa prévalence.



Bien que la firme soit connu pour résoudre de tels problèmes par le biais de simples mises à jour logicielles, les utilisateurs peuvent utiliser la petite astuce pour contourner le problème en attendant. Espérons une solution pérenne dans une prochaine version de watchOS 10, comme 10.0.2.



Qui a déjà eu ce problème parmi vous ? Sinon, quelle est la meilleure nouveauté de watchOS 10 ?