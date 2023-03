Microsoft lance son app collaborative Loop en bêta sur iOS, Android et web

Après deux ans de développement, Microsoft est enfin prêt à laisser les utilisateurs essayer sa dernière vision du travail collaboratif. L'entreprise lance son application Loop en version publique sur le web, iOS et Android. Présentée en 2021, Loop permet de travailler sur des projets à l'aide de composants mis à jour en direct, qui peuvent être intégrés dans les applications Office 365 telles que Word, Excel, Powerpoint et Outlook. C'est un peu comme la suite Google qui permet de travailler à plusieurs sur un document.

La boucle est bouclée

Outre la rédaction et l'enrichissement de documents, Loop vous permet également d'attribuer des tâches, de commenter, de réagir, de partager des pages de projet et de suivre la progression. Sur votre téléphone, vous pouvez ajouter des clichés depuis l'appareil photo.

Comme vous pouvez l'imaginer, Microsoft intègre l'IA dans Loop. Microsoft 365 Copilot proposera des suggestions intelligente pour vous aider à démarrer. Vous pouvez demander au copilote de vous aider à créer une fiche de mission ou à résumer le contenu d'un document, par exemple.



Vous aurez besoin d'un compte professionnel pour essayer les applications mobiles dès aujourd'hui (via Testflight pour iOS), mais tout le monde peut utiliser Loop sur le web. La prise en charge personnelle des applications mobiles est "imminente", selon Microsoft. Bien que Copilot soit limité à un test privé, il devrait être disponible dans les mois à venir.



Comme nous l'avons expliqué lors de la présentation initiale de Loop, il ne s'agit pas d'une redite de Google Wave. Il s'agit plutôt d'une tentative d'unifier et de synchroniser les efforts de collaboration à une époque où les emoji sont monnaie courante et où les gens échangent dans des applications comme Asana, Slack, Figma ou Jira et Slack. Le défi de Microsoft est simplement d'amener les gens à utiliser son approche. Cela n'aidera pas les fidèles de la suite de productivité de Google, bien sûr, mais Microsoft devra aussi persuader les utilisateurs que Loop peut remplacer la multitude d'applications collaboratives qu'ils utilisent déjà.