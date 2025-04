Apple lance la version finale de visionOS 2.4 avec Apple Intelligence

Apple a mis à disposition des développeurs les versions finales de toutes ses nouvelles mises à jour, dont visionOS 2.4. Après quatre bêtas et une Release Candidate, les clients possédant un Vision Pro vont pouvoir profiter de vraies nouveautés dont Apple Intelligence.

VisionOS 2.4 : Apple Intelligence arrive sur Vision Pro

Parmi les nombreuses mises à jour, visionOS 2.4 se distingue en introduisant Apple Intelligence sur le Vision Pro pour la première fois. Cette suite inclut des outils d’écriture (Writing Tools), Genmoji, Souvenirs vidéo, Image Playground, des notifications prioritaires et l’intégration de ChatGPT. Une nouvelle application Spatial Gallery propose une sélection soignée de vidéos, photos et panoramas spatiaux par des artistes et cinéastes. Une app Vision Pro pour iPhone permet de gérer l’appareil, trouver des applications et ajouter du contenu à une liste de suivi. Le mode Invité s’améliore également, désormais contrôlable via un iPhone.

Tout ce qu'apporte Apple Intelligence :

Outils d’écriture : Réécrivez, corrigez ou résumez du texte directement dans vos applications, et rédigez avec l’aide de ChatGPT.

: Réécrivez, corrigez ou résumez du texte directement dans vos applications, et rédigez avec l’aide de ChatGPT. Réponses intelligentes : Répondez rapidement aux messages dans Mail et Messages avec des suggestions adaptées.

: Répondez rapidement aux messages dans Mail et Messages avec des suggestions adaptées. Image Playground : Créez des images uniques à partir de descriptions ou de photos de votre bibliothèque.

: Créez des images uniques à partir de descriptions ou de photos de votre bibliothèque. Genmoji : Concevez des emojis personnalisés utilisables partout dans le système.

: Concevez des emojis personnalisés utilisables partout dans le système. Image Wand : Transformez des croquis en images dans Notes.

: Transformez des croquis en images dans Notes. Recherche simplifiée : Trouvez photos et vidéos en décrivant ce que vous cherchez.

: Trouvez photos et vidéos en décrivant ce que vous cherchez. Souvenirs vidéo : Créez un film souvenir en décrivant l’histoire souhaitée.

: Créez un film souvenir en décrivant l’histoire souhaitée. Notifications prioritaires : Mail classe les messages urgents en haut de votre boîte de réception.

: Mail classe les messages urgents en haut de votre boîte de réception. Résumé des notifications : Obtenez un aperçu rapide des informations essentielles.

Autres améliorations de visionOS 2.4 :

Mode Invité : Lancez une session avec un iPhone ou iPad proche et guidez l’invité via la duplication d’écran.

: Lancez une session avec un iPhone ou iPad proche et guidez l’invité via la duplication d’écran. Spatial Gallery : Explorez une collection régulièrement mise à jour de contenus spatiaux.

: Explorez une collection régulièrement mise à jour de contenus spatiaux. App Vision Pro pour iPhone : Avec iOS 18.4, découvrez du contenu et gérez votre appareil.

: Avec iOS 18.4, découvrez du contenu et gérez votre appareil. Dictée avancée : Modifiez le texte (remplacer ou supprimer des mots) par la voix.

: Modifiez le texte (remplacer ou supprimer des mots) par la voix. Mode Voyage : Activez-le via la couronne digitale en cas d’échec de suivi.

Remarques et disponibilité

Certaines fonctionnalités peuvent varier selon les régions, comme souvent désormais chez Apple. Pour plus d’informations, consultez : https://www.apple.com/visionos/visionos-2. Les mises à jour tvOS 18.4 et watchOS 11.4 apportent également des améliorations, bien que moindre. Le plus gros concerne sur iOS 18.4 et iPadOS 18.4, sans oublier macOS 15.4.