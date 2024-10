Une belle promotion sur l'iPhone SE 3 d'Apple à 457 €

Le petit Poucet de la gamme, l'iPhone SE, est le dernier modèle doté d'un bouton Touch ID et d'un écran LCD. Vendu initialement 559 € lors de sa sortie en 2022, il a vu son prix baisser à 529 € en magasins. Mais avec cette promotion, le tarif passe à 469 €.



: le prix tombe à 457 € !

Le petit iPhone SE 3

Après avoir vu son prix fluctuer à plusieurs reprises depuis son lancement, l'iPhone SE 2022 est désormais en promotion chez les revendeurs. Bien qu'il affiche un design daté, celui de l'iPhone 6 de 2014, il offre tout ce qu'il faut au quotidien, comme une puce A15 apparue sur l'iPhone 13, un modem 5G, un verre de protection très solide ainsi qu'un appareil photo, certes unique, mais capable de miracles grâce à Deep Fusion, au Smart HDR 4 ou encore aux styles photographiques. Le tout sans oublier les nouveautés d'iOS 18, actuellement en bêta.

L'iPhone SE 3 reste un très bon choix pour ceux qui cherchent un smartphone puissant à un prix raisonnable. De plus, c'est le seul modèle que l'on peut utiliser à une main, les derniers iPhone 15 étant bien plus grands. Il a également pour lui le bouton Touch ID, qu'une partie des clients préfèrent à Face ID.

Acheter l'iPhone SE au meilleur prix

Si vous voulez acheter un iPhone discret mais performant, l'iPhone SE 2022 est une option à considérer. Profitez des promotions du moment :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.