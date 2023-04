Rivian déclare que CarPlay n'est pas à l'ordre du jour, mais...

Après que General Motors a annoncé qu'il commencerait à retirer progressivement CarPlay et Android Auto de ses gammes de véhicules électriques, le PDG de Rivian a partagé dans une interview les raisons pour lesquelles son entreprise ne prend pas en charge CarPlay et pourquoi il pense qu'une solution logicielle interne est la meilleure approche, soit exactement la même position que Tesla.

RJ Scaring, PDG de Rivian, s'est entretenu avec le YouTuber MKBHD dans le cadre de son podcast Waveform. La discussion est partie des informations partagées lors de la WWDC 2022, dans lesquelles Apple affirme que 79 % des acheteurs de voitures aux États-Unis n'envisagent que des véhicules compatibles avec CarPlay, ce qui pourrait être une préoccupation pour Rivian et son modèle commercial EV.



Scaringe répond que Rivian n'utilise pas CarPlay car l'entreprise est motivée par son désir d'être "le chef" de son expérience logicielle dans la voiture plutôt que de la confier à une société tierce.

Beaucoup de choses que nous faisons, qu'il s'agisse de musique ou de cartographie, nous devons nous assurer que nous les intégrons dans les meilleures plateformes de leur catégorie. Mais en contrôlant le système, cela nous permet d'être l'arbitre ou le chef cuisinier en termes d'expérience que vous obtenez, plutôt que de; céder le contrôle de ce que nous pensons être l'une des parties les plus importantes de l'expérience

Une autre raison pour laquelle Rivian n'autorise pas l'intégration de CarPlay est que l'entreprise fournit régulièrement des mises à jour, ce qui ne serait pas possible si le constructeur automobile dépendait d'Apple.

L'avantage de contrôler la pile logicielle, c'est que nous pouvons continuellement l'améliorer. Toutes les quelques semaines, nous avons une nouvelle version du logiciel qui ajoute des fonctionnalités ou comble des lacunes, et nous écoutons les commentaires. Notre responsable du développement logiciel est constamment sur Reddit, écoutant ce que les gens disent et interagissant. C'est formidable de recevoir des commentaires, et ils orientent notre feuille de route logicielle pour nous assurer que nous répondons aux attentes des clients.