Volkswagen et Rivian signent un partenariat à 5 milliards !

Le géant allemand adoptera l'architecture zonale et le logiciel de Rivian. De son côté, le constructeur américain de véhicules électriques s'offre une manne financière lui permettant de produire ses prochaines voitures.

Volkswagen s'allie à Rivian

Volkswagen et Rivian, souvent présentée comme le rival de Tesla, ont conclu un nouveau partenariat, dont le coût total pourrait atteindre la somme impressionnante de 5 milliards de dollars.

Les deux entreprises lancent une coentreprise afin de développer des plateformes pour les "véhicules définis par logiciel". Selon le communiqué de presse, les travaux de la coentreprise se concentreront sur l'approche par zone de Rivian pour les véhicules électriques, qui réduit considérablement la complexité du câblage et de l'électronique. Rivian et Volkswagen devraient tous deux lancer des véhicules de leur côté, mais reprenant les forces combinées de ce partenariat ; chacune des marques continuera à exploiter ses activités dans le domaine des véhicules séparément.



Le montant colossal de cette collaboration sera réparti comme suit. Volkswagen réalise un investissement de base d'un milliard de dollars dans Rivian, pour aider à la production de masse des R2 et R3, suivi de deux autres investissements du même montant en 2025 et 2026. La marque automobile prévoit également d'investir un total de 2 milliards de dollars dans la coentreprise, une partie au moment du lancement et une autre sous forme de prêt en 2026.



L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'intégration par la marque de la technologie ChatGPT dans plusieurs de ses modèles de voitures. Rappelons que VW possède une flopée de marques sous son égide : Audi, Seat, Cupra, Škoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, Jetta, Ducati, Scania, MAN, et Navistar.