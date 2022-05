Tim Sweeny, PDG d'Epic Games, en remet une couche sur Apple et son App Store

Nous ne prenons pas beaucoup de risque en clamant haut et fort que Tim Sweeney ne travaillera jamais pour Apple. Le PDG d'Epic Games reconnaît le talent de la société sur le plan matériel mais assure que les règles imposées à l'intérieur sont déloyales et uniquement profitables pour la firme de Cupertino elle-même. Un discours que l'on a entendu des dizaines de fois sur les deux dernières années.

Apple, la bête noire du patron d'Epic Games

On va finir par croire que c'est juste de la jalousie. Lors d'une nouvelle interview exclusive auprès du Financial Times, le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a de nouveau dézingué Apple et plus précisément sa boutique d'applications.



Les grands mots du style "anticoncurrentiel", "monopolistique"... ont bien évidemment été de la partie. Il a commencé par l'aspect positif, à savoir le mérite d'Apple de vendre autant de smartphones à travers le monde. Rien à lui reprocher sur le plan matériel donc.



En revanche, pour ce qui est de la partie logicielle, c'est une autre histoire. Le principe d'obliger les utilisateurs à passer uniquement par l'App Store pour télécharger des applications est un procédé inadmissible et totalement déloyal selon lui.

Ce qui dérange le plus Sweeney, c'est le fait que cette histoire concerne plus d'un milliard d'utilisateurs à travers le monde. Une attaque à laquelle Apple répond généralement par la sécurité de ses clients, un aspect au combien important pour la marque.



D'ailleurs, il serait intéressant d'interroger les utilisateurs d'iPhone à travers le monde pour connaître leur avis. Le PDG d'Epic Games pourrait être surpris s'il apprenait que la majorité des utilisateurs iOS ne veulent pas que cela change et sont très satisfaits du système actuel, du moins dans l'ensemble.



De plus, Apple a fait énormément d'efforts ces derniers temps, même si c'est un peu sous la contrainte. De nouvelles règles en faveur des consommateurs et des développeurs seront bientôt présentes sur l'App Store. L'obligation de pouvoir supprimer un compte directement depuis l'application à partir du 30 juin en est le parfait exemple.



