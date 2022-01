Spotify supprime le catalogue de Neil Young après un ultimatum lancé par l'artiste

Depuis plusieurs jours, cette histoire fait le buzz sur les réseaux sociaux, on a même eu le droit à une réaction d'Elon Musk sur le sujet. Neil Young connu pour être un artiste de folk country et de rock américano-canadien a posé un ultimatum au service de streaming Spotify, une menace qui n'a pas été bien accueillie en interne...

L'affaire Neil Young est terminée

Il y a une semaine, l'artiste Neil Young a lancé une polémique à propos des podcasts qui contribuent à propager de la désinformation sur les vaccins contre la Covid-19.

Young visait un podcast en particulier, le show exclusif Spotify animé par Joe Rogan, l'artiste a accusé à de nombreuses reprises que les informations véhiculées par l'animateur et ses invités étaient purement des discours complotistes comme on peut en voir régulièrement sur les réseaux sociaux.



Spotify a rapidement analysé la situation et en a conclu que le podcast de Joe Rogan ne posait aucun problème et que les données communiquées dans les derniers épisodes étaient bien de vraies informations. L’état des connaissances a largement évolué depuis deux ans, amenant même certains responsables à parler de médicaments comme le président du conseil scientifique français, Jean-François Delfraissy.



Constatant que Spotify n'allait pas toucher au Joe Rogan Experience où il y a eu un investissement de 100 millions de dollars pour obtenir l'exclusivité, Neil Young a lancé un ultimatum en écrivant une lettre au siège de Spotify :

Vous avez la responsabilité d'atténuer la propagation de la désinformation sur votre plate-forme, bien que l'entreprise n'ait actuellement aucune politique de désinformation. Je veux que vous fassiez savoir immédiatement AUJOURD'HUI que je veux toute ma musique hors de votre plate-forme... Il peut y avoir Rogan ou Young. Pas les deux.

L'artiste a ouvertement demandé à Spotify de choisir entre son catalogue de musiques ou le podcast de Joe Rogan. Avec plus de 6 millions d'auditeurs tous les mois, on aurait pu penser que le service de streaming allait répondre en faveur de Neil Young, mais finalement... Spotify a choisi de conserver le Joe Rogan Experience et de supprimer prochainement la totalité des musiques de l'artiste.



Si cette nouvelle a bien évidemment déçu les fans de l'artiste qui partiront probablement vers des services concurrents dans les jours à venir, Spotify a été applaudi sur Twitter pour avoir choisi la liberté d'expression plutôt que la censure !

Spotify ne veut pas interdire la liberté des créateurs

En faisant ce choix, le service de streaming souhaite protéger la liberté des créateurs, même si l'entreprise dit regretter la décision de Neil Young qui avait une place importante dans le catalogue.

Toutefois, cette décision ne reflète pas une volonté d'ouvrir les portes à la désinformation dans les podcasts, Spotify rappelle que ses équipes de modération ont tout de même procédé à la suppression de plus de 20 000 épisodes de podcasts qui contenaient des fake news sur la pandémie Covid-19.

