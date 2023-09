Spotify lance la fonctionnalité sociale « Jam », mais qu’est-ce que c’est ?

Pour conserver sa place de leader sur le marché du streaming (de plus en plus menacé par Apple Music), Spotify n’a pas d’autres choix que d’innover et de proposer de nouvelles fonctionnalités. Parmi les dernières idées du service de streaming suédois, on retrouve la fonctionnalité « Jam », une nouveauté qui va renforcer le côté social entre utilisateur gratuit et premium de Spotify.

Voici « Jam »

Spotify vient tout juste de dévoiler “Jam”, une toute nouvelle fonctionnalité qui mise fortement sur l’aspect social de la musique. Cette innovation permet à ses utilisateurs de partager et de vivre ensemble une expérience d’écoute simultanée. Avec Jam, il est désormais possible de lancer des sessions d’écoute en temps réel, permettant à des utilisateurs de se connecter depuis n’importe quel endroit. Que vous soyez à des kilomètres l’un de l’autre ou simplement dans des pièces différentes, la musique vous réunit.



L’un des points forts de cette fonctionnalité est la possibilité d’inviter des proches à participer à cette écoute commune, et même d’ajouter de la musique en direct pour enrichir l’expérience collective. Cette synergie entre aspects sociaux et technologies d’adaptation offre une dimension communautaire sans précédent sur la plateforme.

Sans grande surprise, les membres Premium ont le privilège de lancer et de contribuer activement à une session Jam. Chose qui ne sera pas le cas pour les personnes qui profitent de Spotify sans débourser un seul centime. Le service de streaming réserve quand même des avantages à ses membres premium !



Initier une session Jam est un jeu d’enfant : sélectionnez simplement un morceau ou une playlist, suivez les étapes guidées, et voilà ! Pour rejoindre une session, les membres peuvent utiliser un code QR ou un lien direct, rendant l’accès facile et instantané. C’est l’initiateur de la session Jam qui détient tous les droits de gestion, garantissant ainsi une écoute fluide et harmonieuse.

À titre de comparaison, la capacité de Jam évoque celle de SharePlay sur Apple Music, qui propose également une expérience d’écoute partagée, mais uniquement à deux personnes qui sont présentes chacune dans l’écosystème Apple.



Pour les utilisateurs impatients de tester cette nouvelle option, Jam est en cours de déploiement sur iOS et Android. Pour parfaire cette fonction, le populaire service de streaming incite vivement ses utilisateurs à partager leurs retours, afin de peaufiner et d’optimiser l’expérience Jam au gré des besoins de sa communauté.



Encore une fois, Spotify redéfinit la manière dont la musique est partagée et vécue collectivement, renforçant ainsi sa position de leader dans l’univers du streaming musical.



