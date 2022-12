Discord va déployer la vérification d'identité via les comptes liés

Discord va bientôt permettre à ses utilisateurs de lier leurs comptes sur d'autres plateformes et de l'afficher clairement sur leur profil. Une méthode supplémentaire pour renforcer la sécurité dans un canal et surtout améliorer la confiance globale sur la plateforme.

Discord Connections

D'ici quelques semaines, Discord va mettre en place un nouveau système d'authentification qui permet de vérifier son identité à l'aide de comptes sur d'autres plateformes. Par exemple, le fait de lier son compte PlayStation ou Xbox à son compte Discord sera officiellement reconnu comme une "preuve d'identité".



Les administrateurs d'un canal pourront également filtrer les utilisateurs à l'aide de cette méthode. Il sera aussi possible d'ajouter certains paramètres précis comme l'obligation de posséder un compte Steam récent et actif pour rejoindre la communauté. Un moyen supplémentaire de vérifier si c'est un véritable joueur derrière le compte en question.

Sur son profil Discord, il y aura la possibilité d'afficher tous ses comptes connectés en plus des infos comme le nombre d'abonnés sur TikTok, YouTube, Twitter ou encore Twitch. L'objectif étant de renforcer la confiance des joueurs lorsqu'ils se rendent sur un profil inconnu.



Pour rappel, la CNIL a récemment sanctionné Discord d'une amende de 800 000 € pour non-respect de la loi RGPD. Le service comptant plus de 140 millions d'utilisateurs actifs à travers le monde fait désormais son maximum pour montrer qu'il respecte les lois et qu'il protège ses utilisateurs.

Liste des plateformes compatibles au départ :

PlayStation

Xbox

Steam

Epic Games

League of Legends

Battle.net

Riot Games

Reddit

Twitch

YouTube

TikTok

Twitter

Instagram

Spotify

Facebook

PayPal

eBay

Crunchyroll

GitHub

