Google va déployer le mode PiP sur iOS à tous les utilisateurs

⏰ Il y a 6 heures

Alban Martin

Après une longue période de test, la prise en charge de la fonction "image dans l'image" de YouTube pour iOS s'apprête à être déployée dans les prochains jours. Elle permettra à tous les utilisateurs, y compris les abonnés gratuits, de fermer l'application YouTube et de continuer à regarder leur vidéo dans une petite fenêtre contextuelle.

Le PIP va débarquer pour tous les utilisateurs iOS

En juin, Google a annoncé que la prise en charge de la fonction PiP serait déployée aux États-Unis pour les utilisateurs de l'application YouTube, qu'ils soient abonnés premium ou non, mais de nombreuses personnes avaient entre temps réussi à l'utiliser. Le test à grande échelle avait largement dépassé les frontières américaines.



Seuls les abonnés à YouTube Premium ont eu accès au mode "image dans l'image" sur iOS en tant que "fonctionnalité expérimentale", et à un moment donné, cela a été considéré comme signifiant qu'il resterait une fonctionnalité réservée aux abonnés payants, jusqu'à ce que Google n'évoque une disponibilité pour tous les utilisateurs.

Dimanche, dans un tweet de réponse à un utilisateur ayant des problèmes d'accès à la fonctionnalité expérimentale, YouTube a déclaré que la fonction "picture in picture" serait disponible dans "quelques jours" pour les appareils fonctionnant sous iOS 15 et plus.

Are you using an iOS smartphone? If so, the Picture-in-Picture feature is still rolling out & will be available in a matter of days across all iOS 15+ devices. Tweet back @ us if needed. — TeamYouTube (@TeamYouTube) April 10, 2022



Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette fonctionnalité, la fonction "picture in picture" permet de regarder des vidéos en quittant la vue principale et tout en utilisant d'autres applications. Lorsqu'ils regardent une vidéo, les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton "PiP" pour déplacer la vidéo dans une fenêtre plus petite qui flotte au-dessus de l'écran d'accueil ou d'autres applications.

YouTube a prolongé la période de test de cette fonctionnalité à plusieurs reprises afin d'améliorer l'expérience avant un lancement officiel, et il semble maintenant que la société soit presque prête à la lancer.

La disponibilité du mode "image dans l'image" de YouTube a connu des hauts et des bas, la fonction fonctionnant parfois via le site Web de YouTube dans Safari ou même par des raccourcis bidouillés par des utilisateurs avertis. Mais avec la prise en charge officielle qui arrive à grands pas, ces solutions de contournement ne seront plus nécessaires.

