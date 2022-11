La CNIL sanctionne Discord avec une amende de 800 000 €

Depuis plusieurs années, Discord ne semblait pas vraiment à jour en ce qui concerne la loi RGPD eu Europe. Conséquence, la CNIL vient d'infliger à l'entreprise une amende de plusieurs centaines de milliers d'euros. De nombreux changements ont eu lieu ces derniers mois et d'autres devraient suivre dans les mois à venir.

Une sanction inévitable

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a officialisé ce jeudi 17 novembre l'amende que devra régler Discord. Une amende qui s'élève à 800 000 €.



Selon l'organisme, l'entreprise américaine n'aurait pas respecté les obligations imposées en Europe par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), et ce, à plusieurs reprises.



Concrètement, l'application ne supprimait pas les comptes des utilisateurs inactifs et n'était pas très explicite sur sa gestion et la conservation des données utilisateurs. On parle de 2 474 000 comptes d'utilisateurs français inactifs depuis plus de trois ans et 58 000 depuis plus de cinq ans.



Il lui était également reproché de ne pas être assez transparent avec ses utilisateurs sur cette fameuse conservation des données. Le service de messagerie a commencé à se mettre à jour ces derniers mois suite à la procédure. Dorénavant, un compte Discord inutilisé depuis deux ans sera obligatoirement supprimé.

Dernier point abordé, la fermeture de l'application. Sur la version web, lorsque vous cliquez sur la croix pour fermer la page du service, celui-ci continu de fonctionner en arrière-plan sans même vous prévenir.



Une fois de plus, c'est une attitude trompeuse étant donné que cette action sur ordinateur indique à l'utilisateur qu'il quitte la page ou le service en question. Ce n'était pas le cas sur Discord.



Là encore, la société a corrigé ce problème et averti maintenant ses clients que le micro est toujours actif au travers d'une fenêtre pop-up. Le système de création d'un mot de passe a aussi eu le droit à un renforcement sur la sécurité.



Globalement utilisé dans le monde du gaming, Discord a réussi à s'ouvrir vers de nouveaux horizons ces dernières années. En 2021, on parle de 300 millions de comptes créés à travers le monde et plus de 140 millions actifs.

