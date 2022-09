Selon l'UE, Instagram n'a pas su protéger la vie privée des enfants (amende de 405 M d'euros)

Véritable expert des condamnations pour mauvaise gestion des données personnelles, le groupe Meta est une fois de plus sanctionné. L'Union européenne vient d'infliger une amende de 405 millions de dollars à Instagram pour une violation flagrante des règles de l'UE en matière de protection de la vie privée des enfants.

Instagram est condamné

Après les pénalités record de 746 millions d'euros infligées l'an dernier à Amazon pour avoir violé le règlement général sur la protection des données de l'UE, Instagram a été frappé d'une amende spectaculaire de 405 millions d'euros. Cette sanction résulte de la divulgation d'informations personnelles d'enfants, telles que leur adresse électronique et leur numéro de téléphone, des données très précieuses pour les sociétés de publicité.



Derrière cette lourde condamnation, on retrouve la Commission irlandaise qui veille quotidiennement sur la protection des données des citoyens européens. C'est la troisième fois que cette Commission condamne une entreprise appartenant au groupe Meta, il faut dire que désormais l'entreprise de Mark Zuckerberg est bien connue et fait l'objet de multiples vérifications, probablement bien plus que beaucoup de ses concurrents.

TechCrunch indique que la plainte visait "le traitement par les plateformes des données des enfants pour les comptes professionnels et sur un système d'enregistrement des utilisateurs qu'elles géraient". Auparavant, le paramètre par défaut des comptes d'enfants était "public", ce qui les ouvrait à des publicités indésirables et posait d'autres risques de sécurité.

Meta vient de réagir

On ne va pas se le cacher, même avec des milliards de dollars de chiffre d'affaires par trimestre, une amende de 405 millions d'euros fait tout de même mal, car c'est de l'argent qui ne pourra pas être versé dans les salaires ni injecté dans les projets en cours au sein de Meta.



Le groupe a pris le temps de répondre via l'un de ses porte-parole :

Cette enquête portait sur d'anciens paramètres que nous avons mis à jour il y a plus d'un an, et nous avons depuis publié de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour assurer la sécurité des adolescents et la confidentialité de leurs informations. Toute personne de moins de 18 ans a automatiquement son compte réglé sur privé lorsqu'elle rejoint Instagram, de sorte que seules les personnes qu'elle connaît peuvent voir ce qu'elle publie, et les adultes ne peuvent pas envoyer de messages aux adolescents qui ne les suivent pas. Nous nous sommes engagés pleinement avec le CPD tout au long de leur enquête, et nous examinons attentivement leur décision finale.

On peut applaudir les initiatives d'Instagram pour protéger les données des enfants, malheureusement la violation des règles de l'UE a duré pendant très longtemps ce qui explique cette douloureuse condamnation.

Le groupe Meta pourrait avoir d'autres surprises de la part de cette Commission irlandaise, 6 autres enquêtes qui concernent l'entreprise de Mark Zuckerberg sont en cours.

Télécharger l'app gratuite Instagram