Limitless remplace l'assistant Rewind sur Mac et lance un pendentif

Si l'Ai Pin de Humane, très attendu, a largement déçu ces derniers jours, la nouvelle application Limitless pour macOS espère faire ce que le petit dispositif basé sur l'intelligence artificielle n'a pas pu faire. Nouveau est vite dit, il s'agit de l'application Rewind qui a été renommée et qui prétend, à terme, s'accrocher à votre cou.

Votre véritable assistant personnel

Limitless est une application intrusive dotée d'une certaine intelligence qui veut devenir votre assistant personnel. Via le microphone du Mac, elle écoute vos réunions, prend des notes, résume les choses et répond à vos questions à tout moment. Pour cela, tout est sauvegardé en "toute sécurité" dans l'application basée sur le cloud. On peut par exemple lui demander quel était le sujet de la dernière réunion avec Alice la semaine dernière ou encore qu'elles étaient les actions à prendre après l'entretien avec Steve. Dans tous les cas, Limitless vous renverra les notes de la transcription enregistrée.



Si vous donnez à Limitless l'accès à vos courriels et à votre calendrier, il devient encore plus pratique. Logique.



Vous êtes intéressé ? L'application est gratuite, mais elle vous limite à 10 interactions avec l'IA par mois. Si vous en voulez plus, vous devrez souscrire un abonnement de 19,99 dollars par mois.

La suite vous pend au... cou

Pour la suite, Limitless a tout prévu. Première étape, l'application souhaite se synchroniser avec toutes vos applications de notes. Le fondateur estime que l'endroit où sont stockées vos notes ou vos tâches n'a pas d'importance - tout devrait être centralisé dans son appli. Limitless regrouperait tout en un seul et vous permettrait de demander à l'assistant IA de résumer vos notes.



Mais là où Limitless espère vraiment se démarquer, c'est avec son dispositif portable actuellement en précommande. Oui, comme Humane, mais concentré sur votre activité professionnelle et peut-être personnelle. L'appareil écoutera tout et pourra même vous aider à retrouver une idée cadeau pour votre femme, à rappeler à votre enfant que son cours de mathématiques a été déplacé, et plus encore. S'il l'a entendu, il vous le rappellera.

Voici les caractéristiques du "pendant" à 99 $ :

Autonomie de 100 heures

Léger et vraiment portable

Corps en aluminium durable

Son cristallin

Résistant aux intempéries

Fermeture magnétique polyvalente

Compatible Wi-Fi et Bluetooth

Chargement par USB-C

Intéressant, mais flippant.

D'ici là, les utilisateurs d'Apple auront droit à une bonne dose d'IA avec iOS 18 à venir en juin (en bêta pour les développeurs). Apple devrait faire grand bruit avec des fonctionnalités avancées ne nécessitant aucune connexion Internet.