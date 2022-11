Rewind AI crée un historique de tout ce que vous faites sur Mac

Vous connaissez probablement la notion d’historique de navigation sur Internet via les navigateurs comme Safari, mais il n’y a pas d’équivalent sur un appareil au global. Sur Mac par exemple, il n'y a pas de moyen facile de revenir en arrière pour vérifier un point quelconque. Enfin ça, c’était avant. Avec l’application Rewind AI, vous pouvez garder une trace de tout ce que vous faites sur votre Mac, afin que vous puissiez vous rafraîchir la mémoire à tout moment.

Comment ça marche Rewind AI

Comme son nom l'indique, Rewind AI enregistre absolument tout ce que vous avez vu, dit ou entendu en utilisant votre Mac. Grâce à ces enregistrements, les utilisateurs peuvent facilement revenir à un moment précis de la journée pour le revoir. Mais l'application va bien au-delà de la simple sauvegarde d'un enregistrement d'écran.

Si les développeurs ne donnent logiquement pas beaucoup de détails sur les technologies qui se cachent derrière Rewind AI, le site de la société indique qu'elle utilise une "compression époustouflante" qui permet d'enregistrer une énorme quantité de données sans perte significative de qualité. Les développeurs affirment qu'un enregistrement de 10 Go devient un fichier ridicule de 2,8 Mo. Cela permet à Rewind AI de "stocker des années d'enregistrements".



L'application utilise également l'OCR pour identifier le contenu textuel dans les images, combiné à la reconnaissance vocale pour fournir des capacités de recherche puissantes. Dans une brève vidéo de démonstration partagée par l'entreprise, on peut voir que l'interface de l'appli dispose d'une barre de recherche où les utilisateurs peuvent revenir à un moment précis de la journée en tapant simplement un mot ou une phrase. C’est un moteur de recherche de tout ce que vous avez fait sur Mac.



Il est intéressant de noter que Rewind AI a été conçue pour les Macs équipés de puces Apple Silicon. En effet, il utilise les caractéristiques spécifiques des SoC d'Apple pour tout enregistrer sans sur-solliciter les ressources système telles que le CPU et la RAM. L’impact énergétique est réduit à sa plus simple expression dixit les ingénieurs derrière ce projet qui pourrait être résumé en une extension de Time Machine et Spotlight d’Apple.

Problèmes de confidentialité

Une application qui enregistre tout ce qu'un utilisateur fait sur son ordinateur soulève évidemment de nombreuses questions quant au respect de la vie privée. Dan Siroker, créateur de Rewind AI, indique que les enregistrements sont stockés localement et que l'application n'est pas intégrée au cloud. Les utilisateurs peuvent également supprimer les enregistrements à tout moment, ainsi qu'exclure des applications spécifiques des enregistrements.



Il faudra vérifier tout cela si vous êtes intéressé en sniffant notamment le réseau lors de son utilisation afin de voir si des requêtes partent vers des serveurs externes. Et puis il faut penser que ce genre de logiciel peut être exploité plus tard par des personnes malveillantes en entreprise, la police, le gouvernement, etc.



Nous ne savons pas encore quand Rewind AI sera mis à la disposition du public, il est pour le moment en "early access". Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur https://www.rewind.ai.