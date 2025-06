La nouvelle application Jeux confirmée pour iOS 26

À quelques heures de la keynote WWDC 2025, Apple finalise les derniers préparatifs pour dévoiler sa nouvelle application Jeux. Cette app, attendue sur iOS 26, commence déjà à laisser des traces sur le web avec l'activation du domaine games.apple.com, qui affiche actuellement une page blanche mais fonctionnelle.

L'apparition de games.apple.com n'est pas anodine. Contrairement aux sous-domaines inexistants qui génèrent des erreurs, cette URL répond désormais par une page vide, signe qu'Apple prépare activement du contenu. Cette découverte coïncide avec l'apparition d'une URL plus révélatrice dans une mise à jour du jeu Marvel Tournoi des Champions : "games.apple.com/playtogether/new", qui dévoile l'existence d'une fonctionnalité "Play Together" (Jouer ensemble).

CONFIRMED: Games app coming to iOS 26



The latest update of "Marvel Contest of Champions" accidentally leaked a new "games" URL on Apple's website for "Play Toether" which is one of the tabs in the new app as per @markgurman pic.twitter.com/hHGGM5Uxqy