Apple cesse de signer iOS 18.6.1, downgrade impossible

Apple a récemment publié iOS 18.6.2, la dernière mise à jour pour iPhone, et a maintenant arrêté de signer la version précédente, iOS 18.6.1, empêchant les utilisateurs de revenir en arrière. Cela fait d’iOS 18.6.2 la seule option logicielle signée pour les utilisateurs d’iPhone, excepté iOS 26 actuellement en bêta.

Fini iOS 18.6.1

La mise à jour iOS 18.6.2 inclut une correction de sécurité critique pour le framework ImageIO, qui gère l’affichage des images, sans autres changements significatifs signalés.

Apple cesse généralement de signer les versions antérieures d’iOS pour s’assurer que les utilisateurs restent sur le logiciel le plus récent, qui inclut les derniers correctifs de sécurité et améliorations des performances. Cette pratique protège les appareils contre les vulnérabilités et maintient une expérience utilisateur cohérente dans son écosystème, surtout avec l’arrivée prochaine d’iOS 26 et sa refonte Liquid Glass.



Aaron Perris a partagé cette information sur X :

Apple is no longer signing:



iOS 18.6.1

iPadOS 18.6.1

iPadOS 18.6

iPadOS 17.7.9



This means you can no longer upgrade/downgrade to these versions. — Aaron (@aaronp613) August 27, 2025

Étant donné les changements mineurs d’iOS 18.6.2, la plupart des utilisateurs ne devraient rencontrer aucun problème. Cependant, si vous faites face à des bugs ou des problèmes de performance sur iOS 18.6.2, partagez vos retours dans les commentaires. Sauf sortie inattendue d’iOS 18.6.3, iOS 18.6.2 restera la seule option jusqu’au lancement d’iOS 26 vers le 15 septembre. Pas d'iOS 18.7 cette année.