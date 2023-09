Voici un aperçu des nouveaux bracelets éco-fibres pour l'Apple Watch

S'éloignant du cuir anima (et potentiellement du silicone), Apple devrait dévoiler une toute nouvelle gamme de bracelets Apple Watch dits "FineWoven". Fabriqués à partir de matériaux recyclés, ces accessoires se montrent pour la première fois dans des clichés qui ont tous les codes des visuels officiels de la marque.

Un joli bracelet "FineWoven"

D'après le leaker Kosutami, collectionneur de prototypes et auteur de nombreuses fuites avérées, ces images montreraient l'un des bracelets officiels d'Apple, décrit comme étant léger, fin et lisse.

Concrètement, les bracelets seraient fabriqués à partir de nylon et de polyester recyclés, avec un motif sergé. Il est possible qu'Apple ait choisi ces matériaux dans un souci d'écologie, tout en réduisant son empreinte carbone grâce à l'utilisation de substituts de cuir à base de tissu. Elle peut également espérer optimiser ses marges.



Selon Kosutami, les bracelets devraient également être dotés d'un revêtement résistant aux éclaboussures, bien qu'ils eux-mêmes ne soient pas totalement étanches. Au lancement, l'entreprise américaine devrait proposer trois options de couleur, avant d'étendre la collection à six couleurs (au printemps ?). En revanche, aucune information sur les coloris choisis, mis à part la couleur marron visible sur les images montrant une Apple Watch Ultra.

Kosutami a également précisé que les bracelets FineWoven seraient fabriqués par le même fabricant que les bracelets de l'Apple Watch Ultra, donc au Japon.



D'après nos informations, Apple va retirer les options en cuir de ses coques pour iPhone. Le matériau serait le même que pour l'Apple Watch, à savoir un tissu éco-fibres dit "FineWoven". Dans la même veine, il se murmure que les coques en silicone seront abandonnées, mais un peu plus tard, après la sortie des iPhone 15.



Mark Gurman, de Bloomberg, a récemment déclaré qu'Apple avait commencé à proposer des accessoires en cuir Hermès à ses employés avec des remises allant jusqu'à 90 % le mois dernier, afin d'écouler les stocks restants. Il a également ajouté qu'il s'attendait à ce qu'Apple abandonne le cuir pour les bracelets de son Apple Watch, ainsi que pour les étuis de téléphone.