Apple travaille sur un AirPower 2 et la recharge sans contact

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Accessoires Apple

Medhi Naitmazi

Malgré l'échec du AirPower il y a quelques années, Apple travaillerait toujours sur un chargeur sans fil multi-appareils. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple développe donc un tapis de rechange, mais aussi et surtout une technologie de recharge sans fil à courte et longue distance où les appareils "peuvent se recharger les uns les autres."

Apple veut innover sur le plan de la recharge

Ce n'est pas la première fois que Gurman rapporte les travaux d'Apple sur le développement d'une solution de recharge par induction pour plusieurs appareils. En juin dernier, on parlait déjà d’un successeur au AirPower, lui qui avait été annoncé en même temps que l’iPhone X puis annulé avant sa sortie pour la our cause de surchauffe.



Dans la dernière édition de sa lettre d'information Power On, Mark Gurman de Bloomberg écrit qu'Apple travaille toujours sur ce chargeur multi-appareils. Il serait différent du MagSafe Duo existant, avec un véritable tapis unique où l’on peut placer les produits à sa guise. Un AirPower 2 finalement.



Mais surtout, Apple continuerait également à travailler sur des solutions de recharge sans fil à courte et longue distance. Ce type de technologie constitue une véritable recharge sans fil, contrairement à la technologie de recharge par induction actuellement disponible. La firme a déposé plusieurs brevets en ce sens au fil du temps, mais sans jamais n’évoquer le sujet dans ses conférences.



Gurman affirme que, selon lui, Apple "imagine un avenir" où chacun de ses principaux produits pourra se recharger mutuellement. Par exemple, un iPhone pourrait éventuellement charger des AirPods ou une Apple Watch :

Je pense qu'Apple travaille toujours sur une sorte de chargeur multi-appareils qu'elle a l'intention de mettre sur le marché. Ce n'est pas pour rien qu'elle a prévu de lancer cet appareil en 2017. Je pense également qu'Apple travaille sur des dispositifs de recharge sans fil à courte et longue distance et qu'elle imagine un avenir où tous les principaux appareils d'Apple pourront se recharger mutuellement. Imaginez un iPad rechargeant un iPhone, puis cet iPhone rechargeant des AirPods ou une Apple Watch.

Le chargement sans fil inversé a fait l'objet de rumeurs pour l'iPhone depuis plusieurs années, mais n'a finalement pas abouti, sauf que la batterie MagSafe peut être rechargée par un iPhone. En théorie, cela permettrait aux gens de placer leurs AirPods ou leur Apple Watch à l'arrière de leur iPhone pour les recharger lors de leurs déplacements.