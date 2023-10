Om Nom revient dans Cut the Rope 3 sur Apple Arcade

Le nouvel opus de la franchise à succès, téléchargée plus de 1,6 milliard de fois, Cut the Rope 3, est de retour avec une version exclusive à Apple Arcade. L'histoire démarre avec une carte mystérieuse et la promesse de découvertes extraordinaires. Les joueurs se lancent dans l'exploration de terres inconnues en compagnie d'Om Nom, le célèbre héros vert du jeu, et du charmant Nibble Nom, un petit nouveau.

Découvrez Cut the Rope 3

Ensemble, les deux monstres gentils parcourent des endroits toujours plus surprenants et des niveaux uniques regorgeant d'énigmes créatives et stimulantes. En résolvant ces défis, les joueurs auront l'occasion de rencontrer de nouvelles espèces de Nommies et de devenir les explorateurs ultimes. Le jeu conserve les personnages bien-aimés ainsi que les mécaniques de jeu caractéristiques, tout en intégrant de nouveaux défis et des éléments basés sur la physique qui raviront les fans de la série. La grande nouveauté est évidemment le petit Nibble Nom qui doit être associé à Om Nom pour démêler certains passages. N'oublions pas non plus la 3D qui ne se refuse pas.

Regardez le trailer officiel de ZeptoLab :

Le moteur physique fait toujours mouche, tout comme l'adorable ambiance qui fait de Cut The Rope l'un des meilleurs jeux pour petits et grands sur l'App Store. Attention, il faut obligatoirement un abonnement à Apple Arcade pour jouer sur iPhone, iPad, Apple TV ou Mac.



Voilà une belle réponse à Netflix Games qui a Lancé récemment Cut The Rope Daily seulement pour ses abonnés. Dans les deux cas, c'est le studio ZeptoLab qui est à la baguette, heureusement. Le prochain gros titre sur Apple Arcade sera NBA 2K24, un jeu de basket très attendu chaque année.

