NBA 2K22 Edition Arcade intègre le All-Star Game 2022 !

L'un des meilleurs jeux d'Apple Arcade, NBA 2K22 Edition Arcade, vient de passer en version 1.5. Il s'agit de la première grosse mise à jour de l'année avec l'intégration du All-Star Game 2022 avec notamment un nouveau terrain, les nouveaux maillots et les deux équipes de rêve accessibles dans MyCareer.

NBA 2K22 Edition Arcade passe en version 1.5

Les fans ont certainement regardé le NBA All-Star Game 2022 le 20 février dernier. Il s'agissait de la 71e édition du NBA All-Star Game qui se déroulait cette année à la Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, siège des Cavaliers de Cleveland. Le seul français présent était Rudy Gobert des Utah Jazz.



Regardez le trailer vidéo de NBA 2K22 :

Outre l'ajout du contenu tiré du dernier All-Star Game, la sélection des meilleurs joueurs de chaque conférence, NBA 2K en profite pour mettre à jour tous les effectifs, les attributs et notes des joueurs afin de refléter la réalité du terrain. On notera également un nouveau mode ralenti très immersif pour revoir ses plus belles actions, une option de langue repensée qui évite de redémarrer le jeu ainsi que la correction de plus de 50 bugs. Autant dire que si vous vouez à NBA 2K22 sur iPad, iPhone, Mac ou Apple TV, il faut lancer la mise à jour.



Rappelons qu'il s'agit, et de loin, du meilleur jeu du genre tout support confondu, et qu'il est même compatible 120 Hz sur les iPad Pro, iPhone 13 Pro et les derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces. Un pur régal réservé aux abonnés Apple Arcade à 4,99€ par mois. Pour les autres, 2K Games propose NBA 2K Mobile sur l'App Store.

Télécharger le jeu NBA 2K22 Edition Arcade