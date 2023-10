Grapefrukt lance son adorable Subpar Pool sur mobile, Switch et PC

Bref, un titre premium à télécharger d'urgence sur iOS, Android, Switch et Steam.

Plongez dans le monde charmant et animé de Subpar Pool, tandis que vous essayez de maîtriser l’imprévisibilité des billes instables qui se percutent dans cette expérience hybride satisfaisante et hypnotisante.

Avec sa vue de haut, Subpar Pool est plus proche d'un mini-golf que d'un vrai golf, ce qui n'est pas pour nous déplaire. En effet, les jeux comme Alphaputt fonctionnent très bien sur écran tactile. Si le trailer vidéo laisse penser que Subpar Golf est jeu de billard avec un peu de golf ajouté, une fois en main, vous remarquerez qu'il s'agit de l'inverse, un mini-golf avec quelques règles de billard en sus. Concrètement, vous devez mettre une balle secondaire dans le trou en utilisant votre balle principale que vous frappez, comme au billard, contrairement au golf où vous essayez de frapper une balle directement dans le trou. Un détail comme dirait l'autre, mais qui apporte une autre dimension.

Comme prévu, Grapefrukt Games est de retour avec un nouveau titre adorable, après les succès de Holedown, twofold et surtout Rymdkapsel . Il s'agit de Subpar Pool, un jeu de golf par comme les autres, qui emprunte également au billard. Mieux Subpar Pool est si soigné qu'il en devient très rapidement adorable.

1 com

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.