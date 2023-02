Omega Strikers : un jeu de foot musclé en 3 contre 3 sur mobile, Switch et PC

Omega Strikers est un jeu de football / baston en 3 contre 3 en ligne qui sortira gratuitement sur iOS, Android, Switch et PC le 27 avril prochain.



Annoncé à l'origine l'année dernière, Omega Strikers a donc enfin une date de sortie confirmée. C'était à l'occasion du Nintendo Direct du jour que l'on a pu découvrir le futur titre d'Odyssey Interactive qui sera à la fois multiplateforme et cross-platorm. Nul doute que les développeurs le porteront aussi sur PlayStation et Xbox.

Omega Strikers arrive sur iOS et Android

Regardez la bande-annonce mobile d'Omega Strikers ci-dessous :

Le jeu comprendra 15 personnages au lancement, et votre progression sera partagée entre tous vos appareils, ce qui est une très bonne nouvelle.



Si vous aimez les jeux de football loufoques, alors Omega Strikers a ce qu'il vous faut avec la possibilité de lancer de la gelée, du tofu et autre sur vos adversaires. Vous devez tout faire pour les empêcher de marquer. Après le match, il est possible d'améliorer son héros avec le mode entrainement, changer son apparence, etc. Les développeurs assurent déjà qu'ils ajouteront du contenu régulièrement, même du côté du gameplay.

Dégommez, explosez, rebondissez et chargez vos adversaires dans des matchs trépidants et électriques aux 1000 dangers.

Omega Strikers sera donc gratuit et les précommandes viennent d'être lancées si vous ne voulez pas le rater. Vous pouvez l'obtenir sur l'App Store pour iOS ou sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu Omega Strikers