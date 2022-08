Final Fantasy Brave Exvius s'offre un crossover avec FF X sur mobile

La dernière collaboration d'une série en cours du RPG mobile à succès de Square Enix, Final Fantasy Brave Exvius, est un autre jeu de la franchise qui a récemment fêté ses vingt ans. Le précédent crossover était avec cousin, War of the Visions : FFBE, et maintenant le jeu s'est associé à Final Fantasy X, un titre de 2001, pour proposer de nouvelles unités, cartes de vision et récompenses.

FF Brave Exvius X FF 10

L'association FFBE x FFX permettra aux joueurs d'invoquer des personnages emblématiques de ce dernier. Au cours de cet événement, les joueurs auront accès à deux nouvelles unités NV - le Nouveau Gardien Tidus avec une explosion de limite CG et la Mage Besaid Lulu. Ces deux unités feront partie des invocations vedettes. Pour améliorer leur puissance, de nouvelles cartes de vision pour Tidus et Lulu ont été introduites.

En plus de ces deux unités, les joueurs peuvent également mettre la main sur l'invocatrice Yuna gratuitement grâce à un événement de connexion disponible jusqu'au 5 octobre. Ceux qui se connectent avec cette date pourront également récupérer d'autres récompenses telles que des fragments, des tickets d'invocation, etc. Ces événements de collaboration se terminent généralement par un trésor d'invocations. Il suffit de lancer le jeu régulièrement pendant un mois pour que les joueurs obtiennent jusqu'à 420 unités gratuites, avec la possibilité d'obtenir également les unités vedettes.



Il y a aussi un événement Final Fantasy X appelé Channels of Absolution à surveiller. Il sera disponible jusqu'au 21 septembre et récompensera les joueurs avec des cadeaux rares comme l'arme à deux mains Avenger, la recette nécessaire pour mettre à jour le STMR de Wakka, le champion du monde de FFX, et bien plus encore.



Pour couronner le tout, une boîte d'amélioration d'arme FFX pourra être invoquée tout au long du mois pour obtenir des récompenses telles qu'une copie du Caladbolg et du Chevalier Oignon, ainsi que les matériaux nécessaires pour les améliorer.



Jouez à l'événement croisé dès maintenant en téléchargeant gratuitement Final Fantasy Brave Exvius. les joueurs voulant plutôt une expérience classique avec un RPG dantesque peuvent se rabattre sur FF 7, FF 8, et autre FF 9, nous attendons toujours le portage de FF 10 sur mobile.

Télécharger le jeu gratuit FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS