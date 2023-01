Le jeu coopératif compétitif GGGGG est disponible sur mobile (précommande)

Les utilisateurs d'appareils sous iOS et Android peuvent désormais précommander GGGGG, un jeu de baston coopératif au nom étrange mais aux visuels accrocheurs. Ce jeu compétitif propose des commandes simples permettant aux joueurs de se déplacer et d'attaquer jusqu'à 99 autres joueurs dans un mode Battle Royale endiablé, mais il permet également aux joueurs de faire équipe avec trois autres joueurs, car gagner est toujours plus amusant avec ses amis en ligne à ses côtés.

GGGGG c'est quoi ?

GGGGG propose des combats à plusieurs. Particulièrement bien pensé pour les mobiles, 5G (oui ça va plus vite) propose seulement trois commandes mais une profondeur tactique surprenante. En effet, vous ne pouvez que vous déplacer, attaquer et ou lancer votre technique spéciale.



Regardez le trailer vidéo :

Les joueurs doivent explorer des donjons et se livrer à des batailles de type "Battle Royale" où le dernier survivant est, forcément, le vainqueur. Grâce à des commandes simples, on peut se concentrer sur la jolie réalisation, mais aussi sa stratégie.

Choisissez d'affronter les autres joueurs ou d'amasser le plus de trophées. Terminez les niveaux à votre propre rythme et améliorez votre personnage et son équipement, ou amusez-vous simplement avec vos amis en coopérant. Les joueurs du monde entier ainsi que de puissants monstres vous attendent !

Le jeu propose différentes classes de personnages aux avantages uniques. Par exemple, le combattant a un bon équilibre entre les HP et l'attaque, tandis que le chevalier a une barre de HP élevée et peut résister aux tirs ennemis. Du côté du magicien, il peut faire des ravages avec une attaque de grande envergure, le prêtre apporte un soutien indispensable sur le champ de bataille grâce à ses capacités de guérison. Le voleur peut utiliser sa vitesse élevée pour voler des objets aux ennemis, tandis que l'archer se concentre entièrement sur la portée.



Mais le plus intéressant, c'est que les combats ne concernent pas simplement de défaire ses ennemis, mais également de détruire les blocs du champ de bataille.



Que ce soit en mode donjons à 4, en privé ou en Battle Royale à 100, ce jeu est l'un des plus fans de ces derniers mois !



Pour ne pas manquer sa sortie, vous pouvez vous pré-enregistrer sur l'App Store iOS et le Google Play Store pour les appareils Android. Sortie prévue fin mars !



Qui est déjà fan de ce GGGGG ?

Télécharger le jeu GGGGG Jeu de combats en équipe