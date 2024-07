Le jeu de stratégie Warbits Plus débarque sur mobile !

Warbits titre de stratégie au tour par tour remastérisé à la manière sortira le 7 mai, avec des précommandes déjà ouvertes sur App Store et Play Store.



Il y a près de dix ans que Risky Lab a annoncé le jeu original Warbits, finalement sorti en 2016 sur iOS. Pour traverser le temps, les développeurs ont du revoir leur titre phare, d'où l'arrivée prochaine de Warbits Plus.

Redécouvrez Warbits Plus

Si vous n'avez jamais joué à Warbits, il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour comparable à Advance Wars. Celui qui a fait partie des meilleurs jeux de l'époque (et mis en avant par Apple) avait eu du mal suite aux mises à jour successives de l'iPhone et d'iOS, poussant donc le studio à recoder entièrement Warbits à partir de zéro avec un support pour les appareils iOS modernes, un support multiplateforme avec une version PC prévue, une partie communautaire, et un tas d'autres nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Warbits Plus est un charmant jeu de stratégie au tour par tour où la victoire s'obtient par la tactique et la détermination. Affrontez vos amis en local et en ligne, perfectionnez vos compétences avec des missions en solo ou affrontez d'autres commandants pour la gloire sur le hub de la communauté.

Développé par une équipe de deux personnes, Warbits+ propose une plastique améliorée avec notamment des animations plus fluides que jamais, mais surtout toujours un gameplay tactique de haut vol. Les amateurs du genre, qui va jusqu'à des titres comme Final Fantasy Tactics, sont particulièrement friands des combats dont l'issue dépend à la fois des réflexes et décisions du joueur, mais aussi des choix des unités de départ.



Warbits+ propose plusieurs modes dont une campagne avec 20 missions (et 5 environnements), mais aussi un mode Défi avec 30 missions qui mettront les compétences des joueurs à l'épreuve. Il s'agit de 10 missions d'escarmouche, 10 missions de puzzle et 10 missions de vétéran. Et pour ceux qui se sentent un peu plus créatifs, un éditeur de cartes fait son apparition, un vrai plus !



Re-développer un jeu n'est évidemment pas une mince affaire, Risky Lab ayant pris plusieurs années avant de proposer une bêta à grande échelle sur Steam à l'automne dernier, mais la sortie est proche. Le 7 mai prochain, il sera possible de rejouer à Warbits sur iPhone 15 par exemple, mais aussi sur les derniers Android.



Télécharger le jeu Warbits Plus