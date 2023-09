Le nouveau Warbits+ ouvre les inscriptions à sa bêta sur iOS et Steam

Warbits de Risky Lab a toujours été une version amusante du gameplay classique d'Advance Wars. Le studio a ensuite annoncé que le jeu était en train d'être reconstruit de A à Z pour prendre en charge les tailles d'écran et les appareils modernes, en plus d'un titre multiplateforme, communautaire et plus encore, pour mobile et PC. Aujourd'hui, les inscriptions à la bêta ouverte sont ouvertes sur Steam et surtout iOS, ce qui nous intéresse le plus.

Warbits va laisser place à Warbits+

Si vous êtes intéressés pour tester Warbits+, Risky Lab précise que ces inscriptions resteront ouvertes jusqu'au 20 septembre, et que vous pouvez obtenir le lien TestFlight via le serveur discord du développeur.

Regardez la bande-annonce du jeu ci-dessous :

Concrètement, Warbits+ comprendra 6 missions de campagne, 4 missions d'escarmouche, 4 missions de puzzle, un éditeur de cartes et un support pour le multijoueur local et en ligne. Le jeu mobile original est toujours disponible et a donc bien fonctionné auprès des joueurs, suscitant un reboot.

Si vous n'y avez jamais joué, Warbits se présente comme un jeu de stratégie au tour par tour. Son scénario se déroule dans un simulateur de guerre, dont l'objectif est de rechercher une voie vers la paix à l'échelle galactique. L'esthétique du jeu est remarquablement colorée et plutôt mignonne, ce qui le distingue nettement de l'aspect généralement "sérieux" que l'on retrouve souvent dans cette catégorie. Les fans de Advance Wars sur Game Boy en sont friands.



Warbits+ a été officiellement daté pour le mois prochain sur PC, mais il n'y a pas encore de calendrier pour la version mobile.

Télécharger Warbits à 5,99 €