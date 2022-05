L'excellent jeu de réflexion King Rabbit Race arrive sur mobile

⏰ Il y a 5 heures

Alban Martin

Réagir



Si vous êtes fans des jeux King Rabbit depuis le tout premier opus sorti en 2015, vous allez être impatient de pouvoir mettre la main sur le quatrième jeu de la saga. Initialement appelé Furdemption, le puzzle a changé de nom avec sa suite en 2016, King Rabbit, avant d'être elle-même renommée en King Rabbit - Classic avant la sortie de King Rabbit tout court en 2020. Si vous êtes perdu, nous aussi. Bref, le dernier en date est le meilleur avec des milliers de niveaux et une présence sur la plupart des plateformes. Il sera bientôt accompagné d'un petit nouveau intitulé King Rabbit Race. Ce dernier ne le remplace pas, mais le complète.

King Rabbit Race passe au multijoueurs

Un jeu de course plein d'action où vous sautez dans des courses d'obstacles contre d'autres lapins et essayez d'aller le plus loin possible avant de mourir.



L'idée des développeurs de RareSloth est de reprendre le même type de mouvement basé sur une grille, ainsi que tous les pièges mortels, et de vous opposer à d'autres joueurs dans des niveaux sans fin pour voir qui peut aller le plus loin. Il existe deux versions de ce jeu. Dans le défi quotidien, tous les joueurs jouent chaque jour le même niveau généré de façon aléatoire et les 10 meilleurs coureurs à la fin de la journée gagnent un prix. La course aux trophées vous permet de vous mesurer à d'autres joueurs dans un nombre infini de niveaux générés de façon aléatoire et de gagner des trophées en fonction de vos résultats, avec un classement.



L'une des caractéristiques très intéressantes de King Rabbit - Race est qu'il se synchronise avec le jeu précédent, désormais rebaptisé King Rabbit - Puzzle (encore un renommage !), de sorte que vous pouvez transférer tout votre or, vos pierres précieuses et vos objets en utilisant votre compte King Rabbit.



Regardez le trailer vidéo :

Si vous êtes fan des précédents jeux du lapin roi, vous pouvez précommander la version iOS sur App Store ou la version Android sur le Play Store. Sur PC et Mac, il existe également sur Steam. King Rabbit Race sera officiellement lancé en juin.



Télécharger le jeu King Rabbit - Race