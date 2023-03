Le casting de Ted Lasso va être reçu aujourd'hui par Joe Biden à la Maison-Blanche

Est-ce que le Président des États-Unis et sa femme Jill Biden regardent des séries originales Apple ? La réponse est oui. Dans un récent tweet publié par Joe Biden, on apprend que le Président va recevoir le casting de la série Ted Lasso pour discuter de la santé mentale chez les Américains et comment mettre en avant le bien-être général.

Les acteurs de Ted Lasso à la Maison-Blanche

La série Ted Lasso est sans aucun doute le programme qui a rencontré le plus de succès sur le service Apple TV+. Grâce à sa série, la firme de Cupertino a accéléré la découverte d'Apple TV+ dans l'univers du streaming et a transmis un message de positivité. Dans un article de l'Associated Press, il est indiqué que Joe et Jill Biden vont accueillir dans quelques heures le casting de la série Ted Lasso dans le bureau ovale de la Maison-Blanche.



Officiellement, la venue des acteurs du programme original Apple aura pour objectif de parler de "l'importance de s'occuper de la santé mentale et de promouvoir le bien-être général". Un responsable de la Maison-Blanche a même déclaré que le 46e Président des États-Unis et sa femme avaient regardé plusieurs épisodes de Ted Lasso sur Apple TV+. Le couple Biden connaît donc l'histoire de la série et apprécie tout particulièrement le message d'espoir, de gentillesse et d'empathie que délivre la série aux spectateurs.

Cette invitation à la Maison-Blanche ne concerne pas l'ensemble de l'équipe de Ted Lasso qui est composé d'une multitude d'acteurs, réalisateurs, scénaristes et producteurs, mais celle-ci vise essentiellement les acteurs principaux qu'on a vus le plus souvent dans la saison 1 et 2 de la série.



Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Toheeb Jimoh, Cristo Fernandez, Kola Bokinni, Billy Harris et James Lance font partie des acteurs de Ted Lasso qui se rendront à la Maison-Blanche aujourd'hui, en plus de Jason Sudeikis (évidemment).



Cet événement à la Maison-Blanche intervient alors que la troisième saison de Ted Lasso vient de commencer sur Apple TV+, le service de streaming profitera sans aucun doute de ce coup médiatique pour attirer de nouveaux abonnés qui n'ont pas encore vu Ted Lasso.



Pour ceux qui n'ont pas vu la série Ted Lasso, elle raconte l'histoire d'un entraîneur de football (Ted Lasso) qui est recruté par Rebecca Welton, la propriétaire de l'AFC Richmond, un club fictif en Premier League. Malgré son manque d'expérience, il va recevoir la mission de "relever" les statistiques du club et de monter le plus haut possible face à de grands clubs comme Manchester City, Liverpool, Manchester United... Avec cette embauche, l'objectif de Rebecca est de se venger de son ex-mari, Rupert Mannion. Le nouvel entraîneur tente de se faire accepter et de combler ses lacunes sportives par son optimisme et sa bonne humeur.