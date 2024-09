Olivia Dalton, l'attachée adjointe principale de la Maison-Blanche rejoint Apple

Quand on regarde les récents et anciens recrutements d’Apple, on se rend compte que l’entreprise n’hésite pas à débaucher les talents chez ses principaux concurrents, toutefois, il y a des exceptions. Apple vient de débaucher l’attachée adjointe principale de la Maison-Blanche, un recrutement assez surprenant, mais qui s’explique facilement.

Un membre du gouvernement Biden rejoint Apple

Olivia Dalton, qui occupe actuellement le poste d’attachée adjointe principale de la Maison-Blanche et assistante du Président Joe Biden, a annoncé son départ imminent pour rejoindre les rangs d’Apple dans un rôle de haut niveau en communication. Dalton, dont le départ de l’administration Biden est prévu pour mi-mars 2024, a joué un rôle clé au sein de l’équipe de presse de la Maison Blanche depuis août 2022.



Avec une carrière dédiée à la communication politique, Dalton a débuté sa collaboration avec Biden en 2006, initialement en tant qu’attachée de presse adjointe du sénateur Biden. Sa carrière l’a vue naviguer à travers divers rôles, notamment comme attachée de presse au ministère des Transports durant le premier mandat de Barack Obama.

Son expertise ne se limite pas à la politique intérieure, Olivia Dalton a également travaillé sur de nombreux dossiers de politique étrangère, des dossiers parfois sensibles. Entrée dans l’administration actuelle en janvier 2021 comme porte-parole de la Mission des États-Unis auprès des Nations Unies, elle a également servi comme conseillère principale au Conseil de sécurité nationale, où elle a joué un rôle crucial dans le dossier de réinstallation des réfugiés afghans.



Le passage d’Olivia Dalton à Apple marque une transition de la politique publique à l’industrie technologique, où elle apportera son vaste savoir-faire en communication et en gestion de crise. Son expérience, couvrant à la fois la politique intérieure et étrangère, ainsi que sa maîtrise de la communication stratégique, feront d’elle un atout précieux pour Apple, alors que l’entreprise navigue dans un paysage mondial de plus en plus complexe.



Ce changement de cap pour Dalton montre l’importance croissante de la communication stratégique dans les grandes entreprises technologiques, surtout dans un contexte où les questions de politique publique et les enjeux réglementaires deviennent de plus en plus pertinents pour l’industrie. Avec une telle expertise à son actif, Dalton est bien placée pour aider Apple à renforcer sa position sur la scène mondiale et à naviguer avec succès à travers les défis à venir.



