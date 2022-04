Apple remporte 2 BAFTA Awards pour ses documentaires 9/11 et 1971

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Apple a remporté hier deux 2022 BAFTA TV Awards pour le documentaire spécial "9/11 : Inside the President's War Room" et la docu-série musicale "1971 : The Year That Music Changed Everything", actuellement diffusées sur Apple TV+. Les BAFTA TV Awards récompensent chaque année les meilleurs programmes, performances et productions britanniques.

Une première victoire pour Apple aux BAFTA TV

Il s'agit des premières victoires d'Apple aux BAFTA TV Awards et elles font suite à une série de récompenses pour les films, documentaires et séries Apple Original, qui ont obtenu 243 victoires et 961 nominations. Le dernier en date était probablement le plus marquant puisque "CODA" a remporté l'Oscar du meilleur film cette année.



Au total, Apple TV+ a remporté deux 2022 BAFTA TV Awards détaillé par le communiqué :

Montage : Factuel - Danny Collins et Mark Hammill, "9/11 : Inside the President's War Room"

Son : Faits divers - Stephen Griffiths, Andy Shelley, Nas Parkash, Dan Johnson, Tae Hak Kim et Claire Ellis, "1971 : The Year That Music Changed Everything"

"1971 : The Year That Music Changed Everything"

Dans une époque tumultueuse, 1971 a été une année d'innovation musicale et de renaissance alimentée par les bouleversements politiques et culturels de l'époque. Les stars ont atteint de nouveaux sommets, de nouveaux talents ont explosé sur la scène et les frontières se sont élargies comme jamais auparavant. Cette série documentaire en huit parties est produite par Asif Kapadia ("Amy", "Senna") et James Gay-Rees ("Amy", "Senna", "Exit Through the Gift Shop"), lauréats des Academy, BAFTA et Grammy Awards.

"9/11 : Inside the President's War Room"

Le documentaire spécial "9/11 : Inside the President's War Room" raconte l'histoire du 11 septembre à travers les yeux de la présidence en obtenant un accès sans précédent aux principaux décideurs qui ont réagi pour la nation. Raconté par Jeff Daniels, lauréat d'un Emmy Award ("The Looming Tower", "The Comey Rule"), "9/11 : Inside the President's War Room" raconte les 12 heures qui ont suivi l'attaque de ce jour mémorable, offrant un aperçu rare et unique des dilemmes de la prise de décision contre la montre, alors que les personnes impliquées fournissent des détails intimes, révélateurs et sincères pour la première fois. Ce documentaire spécial a été réalisé par une équipe primée, composée du réalisateur Adam Wishart ("Panorama"), lauréat du prix Grierson et du prix de la Royal Television Society, du producteur créatif Simon Finch ("Inside North Korea's Dynasty"), lauréat d'un Emmy Award, et du producteur exécutif Neil Grant ("Panorama"), lauréat d'un BAFTA Award. La directrice de production est Serena Kennedy ("Panorama").

Apple TV+ se démarque des concurrents comme Netflix ou Amazon Prime Video grâce à des programmes originaux qui misent sur la qualité plutôt que la quantité. Le catalogue s'étoffe chaque semaine de séries dramatiques et comiques, des longs métrages, des documentaires, ainsi que des divertissements pour les enfants et la famille, et peut être regardé sur tous les supports. Après son lancement le 1er novembre 2019, Apple TV+ est devenu le premier service de streaming entièrement original à être lancé dans le monde entier, et a diffusé en avant-première plus de succès originaux et reçu plus de récompenses plus rapidement que tout autre service de streaming à ses débuts. Tout cela pour seulement 4,99€ par mois sans engagement.