Apple TV+ vient de remporter 9 nominations aux Critics Choice Television Awards 2021

Il y a 6 heures

Vidéo

Julien Russo

Depuis la création du service Apple TV+, la firme de Cupertino a toujours privilégié la qualité à la quantité. Si cela peut s'avérer être un point faible pour recruter de nouveaux abonnés, c'est un atout considérable dans les cérémonies de remises de prix. Une fois encore, le service de streaming du géant californien vient de se faire remarquer dans une importante cérémonie à venir.

Apple remporte 9 nominations

Aux États-Unis, les Critic's Choice Television Awards récompensent chaque année les meilleurs séries et films qui passent à la télévision américaine, mais aussi sur les services de streaming comme Netflix, Prime Vidéo, Apple TV+, Disney+...

Pour l'édition 2021, Apple a réussi à attirer l'attention de cette grande cérémonie qui existe depuis 1996 grâce à ses nombreux programmes originaux.



Dans la liste des nominations dévoilées hier soir, on retrouve des séries et films Apple TV+ qui ont rencontré un grand succès auprès des abonnés, mais aussi d'autres qui ont fait un peu moins de bruit, cependant cela n'empêche pas d'être nominé pour recevoir une récompense.

Voici la liste des nominations, Apple entre en concours face à d'autres grands contenus diffusés parfois sur des services de streaming concurrents.

Meilleure série dramatique : For All Mankind

Meilleure série comique : Ted Lasso

Meilleure série de langues étrangères : Acapulco

Meilleur film fait pour la télévision : Come From Away

Meilleur second rôle dans une série dramatique : Billy Cudrup dans la série The Morning Show

Meilleur acteur d'une série comique : Jason Sudeikis dans la série Ted Lasso

Meilleure actrice dans un second rôle d'une série comique : Hannah Waddingham dans la série Ted Lasso

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique : Kristen Chenoweth dans la série Schmigadoon !

Meilleur second rôle dans une série comique : Brett Goldstein dans la série Ted Lasso

Qui se trouve en face ?

Apple a des contenus intéressants et passionnants qui peuvent remporter haut la main les récompenses, toutefois en face il y a aussi des séries et films fantastiques.

Voici contre qui vont se battre les Apple Originals.

Meilleure série dramatique :

- Evil (Paramount+)

- The Good Fight (Paramount+)

- Pose (FX)

- Squid Game (Netflix)

- Succession (HBO)

- This Is Us (NBC)

- Yellowjackets (Showtime)

Le plus dangereux dans cette catégorie est sans aucun doute la série Squid Game de Netflix, véritable phénomène mondial, la série risque d'obtenir le plus de votes.

Meilleure série comique :

- The Great (Hulu)

- Hacks (HBO Max)

- Insecure (HBO)

- Only Murders in the Building (Hulu - Disney+ en France)

- The Other Two (HBO Max)

- Reservation Dogs (FX on Hulu)

- What We Do in the Shadows (FX)

- Call My Agent! (Netflix)

- Lupin (Netflix)

- Money Heist (Netflix)

- Narcos: Mexico (Netflix)

- Squid Game (Netflix)

- List of a Lifetime (Lifetime)

- The Map of Tiny Perfect Things (Amazon Prime Video)

- Robin Roberts Presents: Mahalia (Lifetime)

- Oslo (HBO)

- Zoey’s Extraordinary Christmas (The Roku Channel)

- Nicholas Braun – Succession (HBO)

- Kieran Culkin – Succession (HBO)

- Justin Hartley – This Is Us (NBC)

- Matthew Macfadyen – Succession (HBO)

- Mandy Patinkin – The Good Fight (Paramount+)

- Iain Armitage – Young Sheldon (CBS)

- Nicholas Hoult – The Great (Hulu)

- Steve Martin – Only Murders in the Building (Hulu - Disney+ en France)

- Kayvan Novak – What We Do in the Shadows (FX)

- Martin Short – Only Murders in the Building (Hulu - Disney+ en France)

- Hannah Einbinder – Hacks (HBO Max)

- Molly Shannon – The Other Two (HBO Max)

- Cecily Strong – Saturday Night Live (NBC)

- Josie Totah – Saved By the Bell (Peacock)

- Ncuti Gatwa – Sex Education (Netflix)

- Harvey Guillén – What We Do in the Shadows (FX)

- Brandon Scott Jones – Ghosts (CBS)

- Ray Romano – Made for Love (HBO Max)

- Bowen Yang – Saturday Night Live (NBC)

Comme vous pouvez le constater dans les nominations, on retrouve une omniprésence de Netflix dans certaines catégories, mais aussi de HBO et NBC.

Au total, on compte 20 nominations pour HBO et 18 pour Netflix.

La 27e cérémonie annuelle des Critics Choice Television Awards aura lieu le dimanche 9 janvier 2022 au Fairmont Century Plaza Hotel.