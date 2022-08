Apple TV+ en tête des Hollywood Critics Association TV Awards

Hier avait lieu la septième édition des Hollywood Critics Association TV Awards. L'occasion pour Apple TV+ de se faire féliciter et d'empocher 7 victoires dont deux très importantes. Ted Lasso est encore dans le coup même si la série Severance a fait la différence cette fois-ci.

Sept victoires pour Apple TV+ aux Hollywood Critics Association TV Awards

Apple TV+ n'est pas le support de streaming vidéo le plus fréquenté au monde mais il sait toujours se faire une place lorsqu'il s'agit d'être récompensé pour la qualité cinématographique. Lors des Hollywood Critics Association TV Awards, Apple TV+ est reparti avec pas moins de 7 victoires.



Reconnu comme le service de streaming le plus primé par les Hollywood Critics Association Streaming TV Awards, avec plus de 50 nominations, le service d'Apple s'est vu décerner le titre dans la catégorie "meilleur drame" avec la série Severance. Ted Lasso a une fois de plus fait honneur de sa présence en se glissant premier dans la catégorie "meilleure comédie" pour la deuxième année consécutive.

Autres prix remportés pour la série dramatique Severance :

Meilleure actrice pour Britt Lower

Meilleur acteur dans un second rôle pour John Turturro

Meilleure écriture pour Dan Erickson

Meilleure réalisation pour Ben Stiller

Du côté du phénomène Ted Lasso, cette deuxième victoire de suite est une première pour les HCA TV Award tout comme la deuxième victoire en deux ans pour la star Brett Goldstein, dans la catégorie "meilleur acteur dans un second rôle".

Fondée fin 2016, la mission de la Hollywood Critics Association est de rassembler un groupe passionné de critiques et de journalistes qui représentent les voix d'une nouvelle ère à Hollywood.

Source