Apple est hostile face aux syndicats selon une enquête

Depuis plusieurs années, les groupes syndicaux envahissent les Apple Store américains afin de demander une meilleure rémunération et des conditions de travail optimales. Apple a tout fait pour faire cesser ce phénomène croissant dans ses boutiques et centre d’appel, malheureusement pour l’entreprise, ça ne fait que s’amplifier.

Apple vraiment hostile face aux syndicats ?

Depuis des années, Apple se trouve sous le feu des critiques, accusé d’adopter des stratégies visant à contrecarrer les efforts de syndicalisation de ses employés. Dans une tentative de dissiper ces accusations, la firme de Cupertino a mandaté Jenner & Blocks pour une évaluation externe de ses pratiques de gestion du personnel. Le rapport de cette évaluation a conclu que Apple avait instauré des politiques appropriées respectant les droits humains. Toutefois, cette conclusion ne fait pas l’unanimité.



Le premier syndicat chez Apple, IAM Core, a exprimé son désaccord avec les résultats de Jenner & Blocks, critiquant notamment l’absence de consultation directe des employés d’Apple dans le cadre de cette évaluation. Pour approfondir la question, IAM Core a mené sa propre enquête auprès de 161 employés d’Apple, révélant une perception largement répandue de l’entreprise comme étant hostile au syndicalisme. Cette enquête montre que presque la moitié des participants sont employés à temps plein et un tiers à temps partiel.

Selon l’enquête d’IAM Core, plus de 65 % des personnes interrogées perçoivent Apple comme une entreprise hostile au syndicalisme, et 47 % affirment avoir été directement impactés par cette attitude. De plus, 61 % des participants rejettent catégoriquement l’idée qu’Apple s’abstiendrait de prendre des mesures de rétorsion contre les employés souhaitant former un syndicat. Plus alarmant encore, plus de 86 % des répondants ont signalé des tentatives de la part d’Apple de les dissuader, eux ou leurs collègues, de rejoindre un syndicat, et environ 80 % estiment qu’Apple pourrait délibérément enfreindre la loi pour freiner les initiatives syndicales.



Le rapport indique également que les employés pensent que les directives visant à stopper toute initiative syndicale émanent du sommet de la hiérarchie.



Cet ensemble de statistiques révèle les tensions croissantes entre Apple et ses employés sur la question de la syndicalisation, montrant une fracture entre la politique officielle de l’entreprise en matière de droits des travailleurs et la réalité perçue sur le terrain par ses employés.