Un brevet pour cacher Face ID et la Dynamic Island sous l'écran de l'iPhone

Un nouveau brevet accordé à Apple semble décrire une nouvelle approche du fameux bloc Face ID sous l'écran, qui pourrait également permettre à la société de se rapprocher d'un appareil tout-écran, le rêve de l'ancien designer emblématique Jony Ive.



Le document décrit plus exactement une évolution de la Dynamic Island apparue sur les derniers modèles "Pro".

Face ID depuis 2017

L'approche initiale d'Apple pour intégrer Face ID dans l'écran a été la fameuse encoche, occupant la zone centrale de la barre d'état en haut du téléphone de la marque américaine depuis l'iPhone X en 2017.

Si elle a simplement rétrécie en largeur avec l'iPhone 13, c'est surtout avec l'iPhone 14 Pro que l'encoche a laissé sa place à la Dynamic Island. Décroché du haut de l'écran, elle se compose de deux modules différents que le logiciel fusionne malicieusement en une seule découpe en forme de pilule. Par-dessus, iOS s'occupe de charmer les clients avec un tas d'animations qui tirent parti de ce module.



Toutefois, l'objectif à long terme de la société est depuis longtemps "une dalle verre unique", où l'écran occupe 100% de la face avant, ce qui nécessite de trouver d'autres moyens de cacher les composants situés sous le panneau d'affichage.



Pour cela, Apple a déposé un certain nombre de brevets pour Face ID et Touch ID sous l'écran, mais pour le moment sans concrétisation. Cependant, un nouveau brevet accordé aujourd'hui décrit ce qui semble être une évolution de l'approche Dynamic Island.

Le futur Face ID

Nos confrères de PatentlyApple qui ont découvert ce nouveau brevet notent qu'une partie décrit simplement l'implémentation existante de Dynamic Island. Cependant, le document va ensuite plus loin, de deux manières.



Tout d'abord, le brevet décrit une vaste gamme de capteurs qui pourraient être intégrés à l'écran, y compris des gestes effectués sans toucher l'écran.

Les capteurs sous l'écran qui pourraient être cachés comprennent ceux de Touch ID, des capteurs pour mesurer des gestes tridimensionnels sans contact ("gestes aériens"), des capteurs de pression, des capteurs pour détecter la position, l'orientation et/ou le mouvement (par exemple, des accéléromètres, des capteurs magnétiques tels que des capteurs de boussole, des gyroscopes et/ou des unités de mesure inertielle qui contiennent tout ou partie de ces capteurs), des capteurs de santé, etc.



Les capteurs situés sous l'écran pourraient également inclure des capteurs optiques tels que des capteurs à auto-mélange et des capteurs de détection et de télémétrie par la lumière (lidar) qui recueillent des mesures de temps de vol, des capteurs d'humidité, des capteurs de suivi du regard et/ou d'autres capteurs.

Deuxièmement, la position de la Dynamic Island pourrait varier, en utilisant une série de minuscules fenêtres transparentes dont la taille et la position apparentes peuvent être effectivement déplacées autour de l'écran, en activant et désactivant sélectivement différents pixels. Ce qui permettrait d'avoir un écran total quand il n'y aucune utilité d'avoir les capteurs avant.

Les fenêtres transparentes peuvent être décalées d'une quantité aléatoire dans une direction aléatoire par rapport à un point définissant la grille et/ou peuvent être tournées de manière aléatoire pour augmenter la non-périodicité. Un gradient de transparence peut être formé entre les fenêtres transparentes et la partie opaque environnante de l'affichage. Les fenêtres transparentes peuvent être définies par des bords non linéaires.

Apple affirme qu'un écran typique utilisé par ses appareils comporte 13 couches, et que, naturellement, la transmission de la lumière en bout de course est réduite jusqu'à 80 %. L'entreprise devra donc réduire le nombre de couches pour parvenir à un résultat convenable.



Mais l'approche semble décrire une méthode de distribution de ces zones de manière à les rendre invisibles à l'œil nu, sans interférer avec les performances (par exemple, la sensibilité au toucher) et d'une manière qui permet de désactiver sélectivement les pixels voisins pour augmenter la transmission de la lumière.



Certains Android proposent déjà des caméras selfie cachées sous la dalle, comme le ZTE Axon 20 depuis 2020, mais les performances sont décevantes.